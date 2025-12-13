Natalia Lacunza, entre el crossfit y la rabia, en ‘SABES QUÉ???’

Entre una crossfitera poligonera, una toxicómana en terapia y una presidiaria de Wad-Ras: así parece sentirse Natalia Lacunza en plena crisis de los 25. En sintonía con la letra de la canción, el clip de ‘SABES QUÉ???’, perteneciente al álbum ‘N2STAL5IA’, indaga en esa mezcla de frustración vital, vértigo existencial y fragilidad emocional: la experiencia de vivir rodeada de “un montón de mierda que no sé tragar”.

Rodado en 4:3, un formato que, por un lado, enfatiza la sensación de encierro y opresión y, por otro, despierta un poso de nostalgia al remitir a los vídeos domésticos de antaño, el videoclip muestra a la cantante machacándose en el box como Hilary Swank en ‘Million Dollar Baby’ y más enfurruñada que el protagonista de ‘Adolescencia’.

Esa rabia latente termina por explotar visualmente en la segunda mitad del vídeo. Tras la miradita a cámara de la cantante y ese desesperado “no sé qué coño me pasa”, el montaje se acelera en una ráfaga de planos donde se mezclan imágenes de la infancia de Lacunza, objetos que se rompen y una bandeja de cookies como horneadas por una psicópata con manoplas.

Una combinación de significantes –sobre la pérdida de la juventud, los sueños rotos, el miedo al futuro- que culmina en el catártico plano final: Lacunza destrozando a martillazos su propio nombre y echándose un bailecito con el martillo.

