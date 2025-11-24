Natalia Lacunza desahoga frustraciones en ‘SABES QUÉ???’

Natalia Lacunza ha lanzado este viernes ‘N2STAL5IA’, su segundo disco, que ha venido precedido por los singles ‘Un castigo‘ con Jesse Baez, ‘Apego veroz’, ‘Tu culito‘ y ‘Singapur‘.

El disco revela nuevas joyas como ‘Plastilina’ y el focus track ‘SABES QUÉ???’ se ha promocionado con un videoclip que la propia Lacunza ha co-dirigido.

‘SABES QUÉ???’ versa sobre el deseo de Lacunza de liberarse de su propio autocontrol. «A veces necesito soltar las pinzas con las que tengo todo cogido y dejar que todo se destroce a mi alrededor», ha explicado en una entrevista reciente. En la canción, Lacunza expresa cansancio por ser siempre «la versión correcta» de sí misma y desahoga su frustración ante los sinsabores que le ha dejado la vida, lo cual incluye relaciones confusas, una búsqueda constante de validación, y la sensación de que el fulgor de la juventud -a sus 26 años- va quedando atrás: «Solía brillar, llegué a tener algo especial», canta.

Especialmente sonora es esa frase en que canta que, en esta nueva etapa de la vida, ya «no hay consejos de mamá», sino «solo un montón de mierda que no sé tragar».

Para contar esta historia llena de amargura e insatisfacción vital, Lacunza elige un sonido próximo al post-punk pero aún trabajado con sus colaboradores habituales, Pau Riutort y Pablo Stipicic. El sonido de ‘SABES QUÉ???’ remite al del primer Alizzz, el de ‘Ya no siento nada‘.

