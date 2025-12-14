Esto ocurre muy pocas veces: ¿cuántas series son renovadas por una temporada cuando aún no se han estrenado las dos anteriores? Eso es lo que ha pasado con ‘Slow Horses’: se anunció su 7ª temporada sin que la 5ª se hubiera estrenado.

Y es que la confianza de Apple TV en la creación del británico Will Smith es absoluta. Teniendo en cuenta que hay nueve novelas publicadas de la saga (en España las edita Salamandra) y cinco relatos, todavía quedaría material literario como para llegar a las catorce temporadas. Y eso como mínimo, porque el autor, Mick Herron, sigue en activo. De hecho, la última, ‘Clown Town’ (todavía sin edición en castellano), se ha publicado este año.

Ahora bien, la confianza de Apple TV en la serie es absoluta pero no ciega. ‘Slow Horses’ ha ido ganando adeptos al ritmo de su propio título: lentamente. Primero gracias al boca-oreja y después por la expectación generada tras la acumulación de nominaciones en las dos últimas ediciones de los Emmy y Globos de Oro. Actualmente es uno de los principales reclamos de la plataforma para un público adulto, a la altura de ‘Severance’ o ‘The Morning Show’, y eso que se trata de un producto muy, muy británico.

La serie posee varios ingredientes que, combinados, resultan infalibles. El primero tiene nombre propio: Gary Oldman. Cuando el actor británico, recién nominado a todos los premios por ‘Mank’ (2020), decidió protagonizar una serie creada por un guionista de la BBC que debutaba como showrunner, muchos en el mundo del cine torcieron el gesto: lo interpretaron como un retiro dorado pagado por el gigante de la manzana.

En la práctica, el brillante, cínico y cochino Jackson Lamb ha terminado por convertirse en uno de los mejores personajes de la carrera de Oldman: un divertido y carismático anti-Bond, una versión desastrada de su George Smiley en ‘El Topo’ (2011), que mantiene un irresistible duelo interpretativo con otra de esas actrices veteranas que, hagan lo que hagan, siempre están impecables: Kristin Scott Thomas.

El segundo aspecto destacable es lo bien escritas que están las tramas y los personajes. Los argumentos son enrevesados, pero el espectador nunca se pierde. Y no porque el guion esté plagado de subrayados, como es habitual en muchas series recientes (sobre todo en los thrillers), sino porque está bien contado. Y con los personajes ocurre lo mismo: entre la Casa de la Ciénaga y el MI5 hay muchos espías, pero todos están lo suficientemente bien definidos dramática y psicológicamente como para no parecer simples monigotes.

A todo ello se suma la mezcla, extraordinariamente equilibrada y eficaz, entre acción y humor, entre el thriller de espías en la tradición de John le Carré y la comedia basada en el ingenio verbal y la ironía (sin hacer ascos a la escatología, las famosas flatulencias de Lamb), también de tradición muy británica. Esa combinación, afinada temporada tras temporada, explica por qué ‘Slow Horses’ sigue siendo un valor seguro. A por la sexta.