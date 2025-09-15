La justa victoria de ‘The Studio’ en los Emmys

En los últimos años, una comedia nos ha conquistado como pocas en la historia. ‘Hacks‘, que fue elegida Mejor Serie, así en general, por nuestra redacción en el Anuario de 2022, se hacía el año pasado con el Emmy a Mejor Comedia. Pero ya este verano, en la reseña de su cuarta temporada, adivinábamos que no se iba a repetir la hazaña: ‘The Studio‘ era demasiado buena.
La serie que parodia los entresijos de Hollywood desde dentro y que ha tenido el nivel de contar con cameos de Martin Scorsese o Charlize Theron haciendo de sí mismos, ha resultado la gran ganadora en los Emmys de esta noche en la categoría de Comedia. También se ha hecho con el premio a Mejor Dirección, Mejor Guión o Mejor Protagonista para Seth Rogen. En total se ha hecho con 13 galardones en una noche, un récord histórico. Eso sí, ha dejado un alivio para ‘Hacks’, al no contar con enormes protagonistas femeninas. La industria, parece, sigue controlada por hombres.
Así, Jean Smart ha podido conservar su Emmy a Mejor Actriz, y Hannah Einbinder el de Mejor Actriz de Reparto. La relación de amor/odio entre Deborah y Ava en ‘Hacks’ sigue generando premios un año más.
En drama, ‘The Pitt’ ha sido la gran ganadora como pronosticamos también este fin de semana, con algún galardón para el elenco de ‘Separación’; y como era de prever también, la revelación ‘Adolescencia’, que logró que algunos reconectáramos con Netflix, ha triunfado en cuanto a miniseries. *En elaboración.
Serie de comedia
The Studio (GANADORA)
Colegio Abbott
The Bear
Hacks
Nadie quiere esto
Solo asesinatos en el edificio
Terapia sin filtro
Lo que hacemos en las sombras
Mejor dirección de una serie de comedia
The Studio • The Oner (GANADORA)
The Bear • Napkins
Hacks • A Slippery Slope
Clásicos modernos • Here’s To You, Mrs. Schneiderman
Los ensayos • Pilot’s Code
Mejor guion en una serie de comedia
The Studio • The Promotion (GANADOR)
Colegio Abbott • Back To School
Hacks • A Slippery Slope
Los ensayos • Pilot’s Code
Somebody Somewhere • AGG
Lo que hacemos en las sombras • The Finale
Actor protagonista de comedia
Seth Rogen (The Studio) GANADOR
Adam Brody (Nadie quiere esto)
Jason Segel (Terapia sin filtro)
Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)
Jeremy Allen White (The Bear)
Actriz protagonista de comedia
Jean Smart (Hacks) GANADORA
Uzo Aduba (La residencia)
Kristen Bell (Nadie quiere esto)
Quinta Brunson (Colegio Abbott)
Ayo Edebiri (The Bear)
Actriz de reparto de comedia
Hannah Einbinder (Hacks) GANADORA
Liza Colón-Zayas (The Bear)
Kathryn Hahn (The Studio)
Janelle James (Colegio Abbott)
Catherine O’Hara (The Studio)
Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott)
Jessica Williams (Terapia sin filtro)
Actor de reparto de comedia
Jeff Hiller (Somebody Somewhere) GANADOR
Ebon Moss-Bachrach (The Bear)
Ike Barinholtz (The Studio)
Harrison Ford (Terapia sin filtro)
Michael Urie (Terapia sin filtro)
Bowen Yang (Saturday Night Live)
Colman Domingo (Las cuatro estaciones)
Actor invitado de comedia
Bryan Cranston (The Studio) (GANADOR)
Jon Bernthal (The Bear)
Dave Franco (The Studio)
Ron Howard (The Studio)
Anthony Mackie (The Studio)
Martin Scorsese (The Studio)
Actriz invitada de comedia
Julianne Nicholson (Hacks) (GANADORA)
Olivia Colman (The Bear)
Jamie Lee Curtis (The Bear)
Cynthia Erivo (Poker Face)
Robby Hoffman (Hacks)
Zoë Kravitz (The Studio)
‘The Pitt’, mejor drama
Serie de drama
The Pitt (GANADORA)
Andor
La diplomática
The Last of Us
Paradise
Separación
Slow Horses
The White Lotus
Actor protagonista de drama
Noah Wyle (The Pitt) (GANADOR)
Sterling K. Brown (Paradise)
Gary Oldman (Slow Horses)
Pedro Pascal (The Last of Us)
Adam Scott (Separación)
Actriz protagonista de drama
Britt Lower (Separación) GANADORA
Kathy Bates (Matlock)
Sharon Horgan (Hermanas hasta la muerte)
Bella Ramsey (The Last of Us)
Keri Russell (La diplomática)
Actriz de reparto de drama
Katherine LaNasa (The Pitt) GANADORA
Patricia Arquette (Separación)
Carrie Coon (The White Lotus)
Julianne Nicholson (Paradise)
Parker Posey (The White Lotus)
Natasha Rothwell (The White Lotus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)
Actor de reparto de drama
Tramell Tillman (Separación) GANADOR
Jack Lowden (Slow Horses)
Walton Goggins (The White Lotus)
Jason Isaacs (The White Lotus)
Sam Rockwell (The White Lotus)
John Turturro (Separación)
James Marsden (Paradise)
Zach Cherry (Separación)
Actriz invitada de drama
Merritt Wever (Separación) (GANADORA)
Jane Alexander (Separación)
Gwendoline Christie (Separación)
Kaitlyn Dever (The Last of Us)
Cherry Jones (El cuento de la criada)
Catherine O’Hara (The Last of Us)
Actor invitado de drama
Shawn Hatosy (The Pitt) (GANADOR)
Giancarlo Esposito (The Boys)
Scott Glenn (The White Lotus)
Joe Pantoliano (The Last of Us)
Forest Whitaker (Andor)
Jeffrey Wright (The Last of Us)
Mejor dirección de una serie dramática
Slow Horses • Hello Goodbye (GANADORA)
Andor • Who Are You?
The Pitt • 6:00 P.M.
The Pitt • 7:00 A.M.
Separación • Chikhai Bardo
Separación • Cold Harbor
The White Lotus • Amor Fati
Mejor guion en una serie dramática
Andor • Welcome To The Rebellion (GANADORA)
The Pitt • 2:00 P.M.
The Pitt • 7:00 A.M.
Separación • Cold Harbor
Slow Horses • Hello Goodbye
The White Lotus • Full-Moon Party
‘Adolescencia’ arrasa en miniseries
Miniserie o serie antológica
Adolescencia (GANADORA)
Black Mirror
Dying for Sex
Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
El pingüino
Mejor dirección de una serie limitada/película para televisión
Adolescencia (GANADORA)
Dying For Sex • It’s Not That Serious
El pingüino • Cent’anni
El pingüino • A Great Or Little Thing
Sirenas • Exile
Zero Day • Netflix
Mejor guion de una serie limitada/película para televisión
Adolescencia (GANADOR)
Black Mirror • Common People
Dying For Sex • Good Value Diet Soda
El pingüino • A Great Or Little Thing
No digas nada • The People In The Dirt
Actriz protagonista de miniserie o película para televisión
Cristin Milioti (El pingüino) (GANADORA)
Cate Blanchett (Disclaimer)
Meghan Fahy (Sirenas)
Rashida Jones (Black Mirror)
Michelle Williams (Dying for sex)
Actor protagonista de miniserie o película para televisión
Stephen Graham (Adolescencia) (GANADOR)
Colin Farrell (El pingüino)
Jake Gyllenhaal (Presunto inocente)
Brian Tyree Henry (Ladrones de drogas)
Cooper Koch (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)
Actor de reparto de miniserie o película para televisión
Owen Cooper (Adolescencia) (GANADOR)
Javier Bardem (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)
Bill Camp (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)
Rob Delaney (Dying for Sex)
Peter Sarsgaard (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)
Ashley Walters (Adolescencia)
Actriz de reparto de miniserie o película para televisión
Erin Doherty (Adolescencia) (GANADORA)
Deirdre O’Connell (El pingüino)
Jenny Slate (Dying for Sex)
Chloë Sevigny (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)
Ruth Negga (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)
Christine Tremarco (Adolescencia)
Mejor talk show
The Late Show con Stephen Colbert (GANADOR)
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live
Mejor reality de competición
Traitors (GANADOR)
The Amazing Race
RuPaul’s Drag Race
Top Chef
Survivor
Mejor programa de variedades con guion
Last Week Tonight with John Oliver (GANADOR)
Saturday Night Live