mori, entre Elvis y Daniel Johnston en ‘Lovers To Strangers’

mori llevaba dos años de parón músical cuando lanzaba hace unas semanas los dos primeros adelantos del que será su álbum debut, titulado ‘El Niño Bola’. Este está previsto para su lanzamiento a principios de 2026. ‘Lovers To Strangers’, la Canción del Día; ‘DANCE’ y ‘Big, Big Love’ muestran al fundador de rusia-IDK adentrándose en la estética outsider.

El productor Roy Borland es todo un especialista en construir los sonidos perfectos para los artistas con los que trabaja, y siempre son sumamente diversos, ya sea el rap vintage de Teo Lucadamo, el indie sintetizado de Teo Planell o el propio mori. Para este, lo que podría haber sido un baladón enorme se convierte una minimalista pieza de corte clásico, recordando a las baladas de Elvis en los años 50.

‘Lovers To Strangers’ recoge el testigo de artistas como Daniel Johnston, con unas texturas lo fi a más no poder, una aparente sencillez y una voz principal que se esconde entre los instrumentos. Detrás de su diseño casero se esconde una canción cuidada hasta el más mínimo detalle. En la letra, mori es pura melancolía: «Cómo son las cosas / De amantes a extraños».

Las mismas decisiones son aplicadas a los otros dos adelantos: ‘DANCE’, en la que el artista evoca a una especie de King Krule de otro universo, y ‘Big, Big Love’, la más etérea de las tres, aun teniendo una estructura puramente pop.