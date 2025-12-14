Francia gana el Eurovisión Junior menos visto; España queda 5ª

Este sábado se celebró en Tiflis, Georgia, la última edición de Eurovisión Junior, que ha resultado ser la menos vista de la historia del certamen en su retransmisión por La 1. Mientras que el año pasado el concurso fue líder de audiencia, contando con un millón de espectadores, esta vez apenas reunió a 681.000 personas. Este es el peor dato de su historia, que coincide con la grave crisis reputacional de la edición ‘senior’ de Eurovisión.

España ha quuedado en quinta posición con la actuación de Gonzalo Pinillos y su tema ‘Érase una vez (Once Upon a Time), reuniendo 152 votos entre el jurado y el televoto. La ganadora ha sido la joven Lou Deleuze, que ha representado a Francia con la canción ‘Ce Monde’. Se trata del cuarto trofeo ganador para Francia, empatando a Georgia como el país con más victorias.

- Publicidad -

Pinillos, madrileño de 14 años, ha protagonizado una actuación que corría a cargo del director artístico Juan Sebastián y que constaba de tres actos que trataban de poner en alza el elemento fantástico y mágico de la lectura. La primera parte empezaba con una íntima interpretación de Gonzalo al piano. En la segunda, aparecían los bailarines, y en la última parte todo se venía arriba, juntando coreografías con diferentes efectos visuales.