Rob Reiner, director de ‘Misery’, y su mujer, hallados muertos

Rob Reiner, el famoso director estadounidense, y su mujer Michele Reiner han sido hallados muertos en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, con signos de haber sido acuchillados. La policía se encuentra investigando un posible homicidio e interrogando a miembros de la familia del director, quien junto a Michele tenía tres hijos, Nick, Romy y Jake. Según People, Rob y Michele habrían sido asesinados por Nick tras una fuerte discusión. Romy ha encontrado los cuerpos y avisado a las autoridades.

Reiner, que tenía 78 años en el momento de su muerte, fue director de muchas de las películas más queridas del cine americano comercial de finales de los 80 y principios de los 90, no solo de comedias románticas tan populares como ‘La princesa prometida’ (1987) y ‘Cuando Harry encontró a Sally’ (1989), sino también de dramas judiciales como ‘Algunos hombres buenos’ (1992) o de dos de las mejores adaptaciones de Stephen King, ‘Cuenta conmigo’ (1986) y ‘Misery’ (1990), con una inolvidable Kathy Bates que ganaría el Óscar a Mejor actriz.

Reiner solo obtuvo una nominación al Óscar durante su carrera, a Mejor película, por ‘Algunos hombres buenos’, protagonizada por Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore. Aun así, sus obras lograron un equilibrio entre popularidad comercial e influencia cultural que no siempre fue reconocido por la Academia.

Reiner, hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, conoció a Michele durante el rodaje de ‘Cuando Harry encontró a Sally’ en 1989, y ambos se casaron en mayo de ese mismo año. Michele, que trabajaba en el cine como fotógrafa, camarógrafa y productora, ha fallecido a los 68 años.

Reiner comenzó su carrera en el cine y la televisión como actor, con papeles en series como ‘Todo en familia’ o ‘Frasier’. En los últimos años había aparecido en ‘The Bear‘, mientras ultimaba la siguiente entrega de la saga ‘This Is Spinal Tap’, el falso documental sobre el rock protagonizado por una banda ficticia de heavy metal, que fue uno de sus primeros trabajos como director.