Lo mejor de 2025: el podcast

Dedicamos el último REVELACIÓN O TIMO de 2025 a analizar lo que ha dado de sí el año en cuanto a cultura pop: discos, canciones, pelis, series… las listas habituales que encontráis en nuestro Anuario 2025, ya a la venta en nuestra tienda en digital por 3,99 € y disponible en reserva en formato físico de tapa dura (se enviará en enero). En este podcast desvelamos el top 10 de Mejores Discos del año, y revelamos curiosidades sobre la metodología de las listas o del Anuario en sí. La portada realizada por Marcos Moreno recupera los números romanos del Anuario 2022, lo cual esconde un concepto que muchos habéis adivinado…

En esta hora de conversación tenemos tiempo de hablar desde el disco más accesible de la artista experimental Anna von Hausswolff hasta del éxito comercial de ‘Golden’, de la banda sonora de las «Demon Hunters«, que se ha convertido en una de las mejores canciones del año, casi sin que nadie se diera cuenta.

Elogiamos el liderazgo de la música en español (más o menos) de Rosalía, Bad Bunny y rusowsky, y de hecho los tres aparecen de diferentes maneras a lo largo del Anuario, al margen de las listas. Aparece una pequeña discografía de Rosalía en la que valoramos cuál es el mejor disco de la artista; Raúl Guillén contrapone el valor político de ‘Debí tirar más fotos’ a la estética monjil de Rosalía en una columna de opinión llamada ‘¿Ángel o demonio? Una lectura sociopolítica del podio del pop mundial’. Y finalmente recuperamos una entrevista inédita que realizamos a rusowsky hace 2 años, y que ha terminado siendo premonitoria, de diferentes maneras.

Hablamos también de cómo ha vuelto a ser el año de Taylor Swift en lo comercial, de nuevo años luz por encima de cualquier otra competencia, Bad Bunny y k-pop incluidos, y de cómo nos hemos apañado para que Mariah Carey y Miley Cyrus aparezcan de manera testimonial en el Anuario pese a no haber hecho los mejores discos o canciones.

Fernando García ha escrito un artículo sobre el infierno en que se ha convertido conseguir entradas para un concierto, escrito antes del anuncio del ‘LUX Tour’, pero aplicable por completo. Mireia ha escrito sobre singles suicidas, Jaime Cristóbal sobre lo que queda de década, Joric sobre si «ir al cine es de viejos», Jordi Bardají sobre los mejores vídeos del año, y Pablo Tocino, sobre nuestras apuestas musicales para 2026. Como siempre, esperamos que podcast recopilatorio y Anuario sea una forma de descubrir nueva música, pelis o series a nuestra audiencia. REVELACIÓN O TIMO volverá en 2026 para comentar Benidorm Fest. Hasta entonces, ¡Felices Fiestas!

