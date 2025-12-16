Julieta Venegas, Lemon twigs, Kylie, Arnal… en nuestro Top 40

Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP con el 33% de los votos, frente al 28% de ‘Berghain’ de Rosalía, quien divide sus votos entre ese tema y ‘La perla’. La entrada más fuerte de la semana es la de Julieta Venegas, que llega al top 5 con ‘Tiempos dorados’, seguida de lo nuevo de Lemon twigs.
Otros artistas que llegan a la lista son Kylie y Maria Arnal. En los últimos puestos encontramos a Dijon, Maria Blaya y Mavis Staples.
Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|2
|1
|6
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|2
|3
|1
|5
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|3
|6
|3
|2
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|Vota
|4
|1
|1
|8
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|5
|–
|5
|1
|Tiempos dorados
|Julieta Venegas
|Vota
|6
|21
|6
|6
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|Vota
|7
|–
|7
|1
|I’ve Got a Broken Heart
|The Lemon Twigs
|Vota
|8
|5
|3
|4
|Dopamine
|Robyn
|Vota
|9
|7
|5
|45
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|10
|–
|10
|1
|Hot In December
|Kylie Minogue
|Vota
|11
|–
|11
|1
|PELLIZCO
|Maria Arnal
|Vota
|12
|17
|4
|4
|House
|Charli XCX, John Cale
|Vota
|13
|4
|4
|3
|Gimme More
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|Vota
|14
|9
|2
|10
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|15
|16
|6
|7
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|Vota
|16
|18
|3
|7
|Pussy Palace
|Lily Allen
|Vota
|17
|26
|17
|3
|Una casa espacial dibujada en un A4
|Estrella Fugaz, Tulsa
|Vota
|18
|11
|23
|4
|Stardust
|Anna von Hausswolff
|Vota
|19
|19
|6
|9
|Dracula
|Tame Impala
|Vota
|20
|20
|18
|4
|dance 2
|Oklou
|Vota
|21
|8
|8
|6
|AMA
|Maria Arnal
|Vota
|22
|28
|12
|6
|Cómo será vivir en el campo
|Depresión sonora
|Vota
|23
|23
|23
|2
|Fuma
|Bad Gyal
|Vota
|24
|32
|1
|16
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|Vota
|25
|35
|4
|10
|Lárgate
|Ana Mena
|Vota
|26
|10
|9
|3
|Fallen Cloud
|Austra
|Vota
|27
|12
|12
|3
|This Is The World
|Magdalena Bay
|Vota
|28
|13
|13
|3
|Vacaciones para siempre
|Depresión Sonora
|Vota
|29
|14
|9
|7
|Veronica
|TRISTÁN!, rusowsky
|Vota
|30
|33
|30
|3
|Et puc odiar molt més
|Sidonie
|Vota
|31
|38
|13
|7
|Tie You Down
|HAIM, Bon Iver
|Vota
|32
|22
|5
|6
|Melancolía
|Mon Laferte
|Vota
|33
|24
|2
|10
|The Fate of Ophelia
|Taylor Swift
|Vota
|34
|36
|14
|4
|Hush Baby, Hurry Slowly
|Sigrid
|Vota
|35
|34
|5
|11
|WHERE IS MY HUSBAND?
|RAYE
|Vota
|36
|37
|3
|7
|Sweat
|Melanie C
|Vota
|37
|–
|37
|1
|Another Baby!
|Dijon
|Vota
|38
|–
|38
|1
|phil collinX
|Maria Blaya
|Vota
|39
|–
|39
|1
|Beautiful Strangers
|Mavis Staples
|Vota
|40
|15
|15
|2
|For Residue
|Oneohtrix Point Never
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Madeline
|Lily Allen
|Vota
|–
|Popafangout
|Sharp Pins
|Vota
|–
|Lovers to Strangers
|mori
|Vota
|–
|Un mundo feliz
|Rodrigo Cuevas, Massiel
|Vota
|–
|Que me beses!!
|Axolotes Mexicanos
|Vota
|–
|B12
|La Plazuela
|Vota
|–
|take it
|keiyaA
|Vota
|–
|Love Takes Miles
|Cameron Winter
|Vota
|–
|Me dio pelusa
|Karmento
|Vota
|–
|tiempo pasa
|judeline, DELLAFUENTE
|Vota