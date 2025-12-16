escribe aquí...
Julieta Venegas, Lemon twigs, Kylie, Arnal… en nuestro Top 40

Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP con el 33% de los votos, frente al 28% de ‘Berghain’ de Rosalía, quien divide sus votos entre ese tema y ‘La perla’. La entrada más fuerte de la semana es la de Julieta Venegas, que llega al top 5 con ‘Tiempos dorados’, seguida de lo nuevo de Lemon twigs.

Otros artistas que llegan a la lista son Kylie y Maria Arnal. En los últimos puestos encontramos a Dijon, Maria Blaya y Mavis Staples.

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 2 1 6 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
2 3 1 5 La Perla Rosalía Vota
3 6 3 2 SABES QUÉ??? Natalia Lacunza Vota
4 1 1 8 Nuevos recuerdos Martin Vota
5 5 1 Tiempos dorados Julieta Venegas Vota
6 21 6 6 SINGAPUR Natalia Lacunza Vota
7 7 1 I’ve Got a Broken Heart The Lemon Twigs Vota
8 5 3 4 Dopamine Robyn Vota
9 7 5 45 M.A.P.S. Amaia Vota
10 10 1 Hot In December Kylie Minogue Vota
11 11 1 PELLIZCO Maria Arnal Vota
12 17 4 4 House Charli XCX, John Cale Vota
13 4 4 3 Gimme More CA7RIEL & Paco Amoroso Vota
14 9 2 10 com você Judeline, Amaia Vota
15 16 6 7 Hoy va a ser el día Miss Caffeina Vota
16 18 3 7 Pussy Palace Lily Allen Vota
17 26 17 3 Una casa espacial dibujada en un A4 Estrella Fugaz, Tulsa Vota
18 11 23 4 Stardust Anna von Hausswolff Vota
19 19 6 9 Dracula Tame Impala Vota
20 20 18 4 dance 2 Oklou Vota
21 8 8 6 AMA Maria Arnal Vota
22 28 12 6 Cómo será vivir en el campo Depresión sonora Vota
23 23 23 2 Fuma Bad Gyal Vota
24 32 1 16 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
25 35 4 10 Lárgate Ana Mena Vota
26 10 9 3 Fallen Cloud Austra Vota
27 12 12 3 This Is The World Magdalena Bay Vota
28 13 13 3 Vacaciones para siempre Depresión Sonora Vota
29 14 9 7 Veronica TRISTÁN!, rusowsky Vota
30 33 30 3 Et puc odiar molt més Sidonie Vota
31 38 13 7 Tie You Down HAIM, Bon Iver Vota
32 22 5 6 Melancolía Mon Laferte Vota
33 24 2 10 The Fate of Ophelia Taylor Swift Vota
34 36 14 4 Hush Baby, Hurry Slowly Sigrid Vota
35 34 5 11 WHERE IS MY HUSBAND? RAYE Vota
36 37 3 7 Sweat Melanie C Vota
37 37 1 Another Baby! Dijon Vota
38 38 1 phil collinX Maria Blaya Vota
39 39 1 Beautiful Strangers Mavis Staples Vota
40 15 15 2 For Residue Oneohtrix Point Never Vota
Candidatos Canción Artista
Madeline Lily Allen Vota
Popafangout Sharp Pins Vota
Lovers to Strangers mori Vota
Un mundo feliz Rodrigo Cuevas, Massiel Vota
Que me beses!! Axolotes Mexicanos Vota
B12 La Plazuela Vota
take it keiyaA Vota
Love Takes Miles Cameron Winter Vota
Me dio pelusa Karmento Vota
tiempo pasa judeline, DELLAFUENTE Vota

