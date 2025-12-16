ANOHNI llevará su gira Wilderness a Barcelona

ANOHNI ha anunciado las fechas de su nueva gira, Wilderness, que recorrerá teatros y salas de conciertos de Europa durante la primavera de 2026 e incluye una fecha en España. El Palau de la Música Catalana de Barcelona acogerá este concierto el día 9 de abril. Las entradas están disponibles en este enlace.

Se trata de una gira por teatros y auditorios, concebida específicamente para espacios escénicos cerrados y de carácter cultural. El concierto reúne a Gaël Rakotondrabe al piano y Chris Vatalaro en la percusión, con ANOHNI a cargo de las voces y las proyecciones audiovisuales.

La gira recorrerá algunas de las salas más prestigiosas de Europa. Tras su paso por Barcelona, visitará el Cirque Royal de Bruselas el 11 de abril, Le Carré de Ámsterdam el 15 de abril, la Philharmonie de Paris el 19 de abril y concluirá en el Barbican de Londres el 23 de abril.

ANOHNI ha actuado este verano en el Primavera Sound de Barcelona para presentar su último disco, el formidable ‘My Back Was a Bridge for You to Cross‘ (2023). Recuerda nuestra extensa entrevista.

