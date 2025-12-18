Cypress Hill, The Prodigy, The Libertines… a Mallorca Live 2026

Después de las confirmaciones de Aitana y Viva Suecia, Mallorca Live 2026 ha publicado el primer avance de cartel de su novena edición. El festival se volverá a celebrar durante los días 12 y 13 de junio, con una jornada menos que anteriores ediciones, en el recinto Mallorca Live de Calvià. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador.

A pesar de que esta edición dure un día menos, el presupuesto para la contratación de artistas no ha cambiado. De esta forma, en el plano internacional tenemos las confirmaciones de Cypress Hill, The Prodigy, The Libertines, The Wombats y Arp Frique & The Perpetual Singers, desde Holanda.

- Publicidad -

La escena nacional, por otro lado, estará representada por Belén Aguilera, Dani Fernández, La Plazuela, León Benavente, Lia Kali, rusowsky, Standstill, Ultraligera, Samuraï, 31 Fam, Carmesí, Anabel Lee, PARFAVAR, Depresión Sonora, pablopablo, RATA, Carmen y María, Komodo García, Mon Joan Tiquat, Amura y Vënkman.

El festival cerrará la edición con una especial Closing Party encabezada por David Guetta el domingo 14 de junio. El Escenario La Plaza, refugio para los amantes de la electrónica, también incluirá los DJ sets de Dark Places, Adriatique, Natascha Polké, Pional y Michael Bibi.

- Publicidad -

Las diferentes opciones de entrada que ofrecerá el festival en 2026 (General, VIP, Terraza, Golden y Premium) están a la venta desde 65€ en la web oficial del evento y en la ticketera oficial del festival, entradas.com.