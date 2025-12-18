Eduardo Casanova contará su vivencia con el VIH en un documental

Eduardo Casanova ha comunicado públicamente su diagnóstico de VIH a través de Instagram, revelando que se encuentra preparando un documental sobre su experiencia. La película, dirigida por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producida por Jordi Évole, se estrenará en cines en 2026.

«Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años», cuenta Casanova en Instagram. «Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme.

Pero sobre todo lo hago CON DIGNIDAD. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario . (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)».

«Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente, pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos», explica la productora Atresmedia a modo de sinopsis. Rodado este otoño, el documental «muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova».

Casanova acudía recientemente a La Revuelta para presentar su nueva película, ‘Silencio’, que aborda el tema del VIH. Allí explicó que la inmensa mayoría de las personas que conviven con el VIH y siguen un tratamiento son indetectables y, por lo tanto, no pueden transmitir el virus a otras personas. A este principio se le conoce como la ecuación I=I (indetectable = intransmisible).

Sin embargo, en pleno directo Casanova incurrió en una imprecisión al afirmar que en España «todas las personas con VIH son indetectables». Al día siguiente, la doctora Jara Llenas-García, especialista en VIH, acudió al programa para matizar que aún existen personas con el virus que siguen siendo detectables porque desconocen su diagnóstico, aunque «cada vez son menos».

Eduardo Casanova es una de las pocas figuras mediáticas en España que han comunicado públicamente su diagnóstico de VIH. Aunque en 1990 la presentadora Sonia Martínez ya había declarado que tenía sida -la etapa más avanzada del VIH cuando no se trata la enfermedad-, en aquella época la indetectabilidad del virus no era una realidad, y el estigma social era mucho más fuerte. Atresmedia recuerda que la comunicación pública del diagnóstico es «un paso que las organizaciones y activistas reclaman desde hace muchos años para ayudar a acabar con el estigma social asociado al virus».

En el plano internacional varios artistas, como el actor Charlie Sheen o la cantante Conchita Wurst, han contado en los últimos años su experiencia con el VIH.