FESTIAL! 2026 confirma a Rigoberta, Lori Meyers, Sanguijuelas…

FESTIAL!, el festival de Ciudad Real, ha anunciado el cartel de su edición de 2026, que se celebrará los días 22 y 23 de mayo en el Complejo Polideportivo Municipal de Alcázar de San Juan. Entre los nombres confirmados se encuentra Rigoberta Bandini, que continuará presentando ‘Jesucrista Superstar‘, así como el grupo revelación extremeño Sanguijuelas del Guadiana. JENESAISPOP es medio oficial del festival.

Entre los cabezas de cartel figuran también Lori Meyers y, entre los nombres destacados, cabe mencionar a Marlena, Veintiuno, Sexy Zebras o Niña Polaca, que presentarán nuevo disco.

Alejo, Bita, Chinches DJs, Jaguayano, La Sonrisa de Julia, Las Petunias, Modelo, Niños Bravos, Oslo Ovnies, Puño Dragón y The CBB completan el cartel de esta edición de 2026 que sigue a la de este año, y que ha sido todo un descubrimiento.

Las entradas para FESTIAL! se pondrán a la venta este viernes 19 de diciembre, a las 12:00 horas, a través de la web oficial, con diferentes tramos de precio y opciones de abono.

Además de la programación musical, FESTIAL! ofrecerá una agenda de actividades paralelas que se extenderán al centro urbano de Alcázar de San Juan. Por otro lado, en esta edición se consolida la zona de acampada, y el festival anuncia que, este año, “acampar tendrá premio”.

Previamente al inicio oficial de FESTIAL!, el jueves tendrá lugar la Fiesta de Bienvenida. Asimismo, el festival vuelve a facilitar el acceso desde otras ciudades gracias a la conexión directa en tren de Renfe desde Madrid, reforzando su carácter accesible y sostenible.