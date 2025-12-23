escribe aquí...
Martin, top 1 de JNSP; Lily Allen, top 2 con ‘Madeline’

Martin se mantiene como lo más votado de JNSP con ‘Nuevos recuerdos’ tras recibir el 63% de los votos en las Stories de Instagram. Lily Allen, que comenzaba la competición en cabeza, ha de conformarse con el número 2 con su nuevo single ‘Madeline’. Otras entradas de la semana son las de judeline con Dellafuente, Rodrigo Cuevas con Massiel, La Plazuela, Axolotes Mexicanos o mori.

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 9 Nuevos recuerdos Martin Vota
2 2 1 Madeline Lily Allen Vota
3 10 3 2 Hot In December Kylie Minogue Vota
4 5 4 2 Tiempos dorados Julieta Venegas Vota
5 1 1 7 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
6 2 1 6 La Perla Rosalía Vota
7 3 3 3 SABES QUÉ??? Natalia Lacunza Vota
8 8 1 tiempo pasa judeline, DELLAFUENTE Vota
9 11 9 2 PELLIZCO Maria Arnal Vota
10 7 7 2 I’ve Got a Broken Heart The Lemon Twigs Vota
11 9 5 46 M.A.P.S. Amaia Vota
12 12 1 Un mundo feliz Rodrigo Cuevas, Massiel Vota
13 13 1 B12 La Plazuela Vota
14 14 1 Que me beses!! Axolotes Mexicanos Vota
15 8 3 5 Dopamine Robyn Vota
16 23 16 3 Fuma Bad Gyal Vota
17 13 4 4 Gimme More CA7RIEL & Paco Amoroso Vota
18 28 13 4 Vacaciones para siempre Depresión Sonora Vota
19 21 8 7 AMA Maria Arnal Vota
20 20 1 Lovers to Strangers mori Vota
21 12 4 5 House Charli XCX, John Cale Vota
22 16 3 8 Pussy Palace Lily Allen Vota
23 20 18 5 dance 2 Oklou Vota
24 29 9 8 Veronica TRISTÁN!, rusowsky Vota
25 40 15 3 For Residue Oneohtrix Point Never Vota
26 26 1 Love Takes Miles Cameron Winter Vota
27 27 1 Me dio pelusa Karmento Vota
28 28 1 take it keiyaA Vota
29 14 2 11 com você Judeline, Amaia Vota
30 18 23 5 Stardust Anna von Hausswolff Vota
31 19 6 10 Dracula Tame Impala Vota
32 32 5 7 Melancolía Mon Laferte Vota
33 37 33 2 Another Baby! Dijon Vota
34 26 9 4 Fallen Cloud Austra Vota
35 27 12 4 This Is The World Magdalena Bay Vota
36 15 6 8 Hoy va a ser el día Miss Caffeina Vota
37 6 6 7 SINGAPUR Natalia Lacunza Vota
38 22 12 7 Cómo será vivir en el campo Depresión sonora Vota
39 24 1 17 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
40 40 1 Popafangout Sharp Pins Vota
Candidatos Canción Artista
Espiral despiadada Maria Escarmiento, Vau Boy Vota
Malo Maria Rodés Vota
Lonely Girl Skye Newman Vota
Un buen tipo para tu hijo BRÜNNE ROMEO Vota
In the Stars Melody’s Echo Chamber Vota
CHANEL Tyla Vota
Lucky Guy J’aime Vota
Antes de Raül Refree, Niño de Elche Vota
Sombras chinas Xoel López Vota
To the Sandals Dove Ellis Vota

