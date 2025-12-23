Martin, top 1 de JNSP; Lily Allen, top 2 con ‘Madeline’

Martin se mantiene como lo más votado de JNSP con ‘Nuevos recuerdos’ tras recibir el 63% de los votos en las Stories de Instagram. Lily Allen, que comenzaba la competición en cabeza, ha de conformarse con el número 2 con su nuevo single ‘Madeline’. Otras entradas de la semana son las de judeline con Dellafuente, Rodrigo Cuevas con Massiel, La Plazuela, Axolotes Mexicanos o mori.

- Publicidad -

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad -

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Amaia / M.A.P.S.

Anna von Hausswolff / Stardust

Austra / Fallen Cloud

Axolotes Mexicanos / Que me beses!!!

Bad Gyal / Fuma

BRÜNNE ROMEO / Un buen tipo para tu hijo

CA7RIEL & Paco Amoroso / GIMME MORE

Cameron Winter / Love Takes Miles

Charli XCX, John Cale / House

Depresión sonora / Cómo será vivir en el campo

Depresión Sonora / Vacaciones para siempre

Dijon / Another Baby!

Dove Ellis / To the Sandals

Florence + the Machine / Everybody Scream

Judeline, Amaia / com você

Judeline, DELLAFUENTE / tiempo pasa

Julieta Venegas / Tiempos dorados

J'aime / Lucky Guy

Karmento / Me dio pelusa

keiyaA / take it

Kylie Minogue / Hot In December

La Plazuela / B12

Lily Allen / Madeline

Lily Allen / Pussy Palace

Magdalena Bay / This Is the World

Maria Arnal / AMA

Maria Arnal / PELLIZCO

Maria Escarmiento, Vau Boy / Espiral despiadada

Maria Rodés / Malo

Martin / Nuevos recuerdos

Melody's Echo Chamber / In the Stars

Miss Caffeina / Hoy va a ser el día

Mon Laferte / Melancolía

mori / Lovers to Strangers

Natalia Lacunza / SABES QUÉ???

Natalia Lacunza / SINGAPUR

Oklou / dance 2

Oneohtrix Point Never / For Residue

Refree, Niño de Elche / Antes de

Robyn / Dopamine

Rodrigo Cuevas, Massiel / Un mundo feliz

Rosalía / La Perla

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Sharp Pins / Popafangout

Skye Newman / Lonely Girl

Tame Impala / Dracula

The Lemon Twigs / I've Got a Broken Heart

TRISTÁN!, rusowsky / Verónica

Tyla / CHANEL

Xoel López / Sombras chinas Ver resultados