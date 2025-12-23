Martin, top 1 de JNSP; Lily Allen, top 2 con ‘Madeline’

Martin se mantiene como lo más votado de JNSP con ‘Nuevos recuerdos’ tras recibir el 63% de los votos en las Stories de Instagram. Lily Allen, que comenzaba la competición en cabeza, ha de conformarse con el número 2 con su nuevo single ‘Madeline’. Otras entradas de la semana son las de judeline con Dellafuente, Rodrigo Cuevas con Massiel, La Plazuela, Axolotes Mexicanos o mori.
Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|9
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|2
|–
|2
|1
|Madeline
|Lily Allen
|Vota
|3
|10
|3
|2
|Hot In December
|Kylie Minogue
|Vota
|4
|5
|4
|2
|Tiempos dorados
|Julieta Venegas
|Vota
|5
|1
|1
|7
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|6
|2
|1
|6
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|7
|3
|3
|3
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|Vota
|8
|–
|8
|1
|tiempo pasa
|judeline, DELLAFUENTE
|Vota
|9
|11
|9
|2
|PELLIZCO
|Maria Arnal
|Vota
|10
|7
|7
|2
|I’ve Got a Broken Heart
|The Lemon Twigs
|Vota
|11
|9
|5
|46
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|12
|–
|12
|1
|Un mundo feliz
|Rodrigo Cuevas, Massiel
|Vota
|13
|–
|13
|1
|B12
|La Plazuela
|Vota
|14
|–
|14
|1
|Que me beses!!
|Axolotes Mexicanos
|Vota
|15
|8
|3
|5
|Dopamine
|Robyn
|Vota
|16
|23
|16
|3
|Fuma
|Bad Gyal
|Vota
|17
|13
|4
|4
|Gimme More
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|Vota
|18
|28
|13
|4
|Vacaciones para siempre
|Depresión Sonora
|Vota
|19
|21
|8
|7
|AMA
|Maria Arnal
|Vota
|20
|–
|20
|1
|Lovers to Strangers
|mori
|Vota
|21
|12
|4
|5
|House
|Charli XCX, John Cale
|Vota
|22
|16
|3
|8
|Pussy Palace
|Lily Allen
|Vota
|23
|20
|18
|5
|dance 2
|Oklou
|Vota
|24
|29
|9
|8
|Veronica
|TRISTÁN!, rusowsky
|Vota
|25
|40
|15
|3
|For Residue
|Oneohtrix Point Never
|Vota
|26
|–
|26
|1
|Love Takes Miles
|Cameron Winter
|Vota
|27
|–
|27
|1
|Me dio pelusa
|Karmento
|Vota
|28
|–
|28
|1
|take it
|keiyaA
|Vota
|29
|14
|2
|11
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|30
|18
|23
|5
|Stardust
|Anna von Hausswolff
|Vota
|31
|19
|6
|10
|Dracula
|Tame Impala
|Vota
|32
|32
|5
|7
|Melancolía
|Mon Laferte
|Vota
|33
|37
|33
|2
|Another Baby!
|Dijon
|Vota
|34
|26
|9
|4
|Fallen Cloud
|Austra
|Vota
|35
|27
|12
|4
|This Is The World
|Magdalena Bay
|Vota
|36
|15
|6
|8
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|Vota
|37
|6
|6
|7
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|Vota
|38
|22
|12
|7
|Cómo será vivir en el campo
|Depresión sonora
|Vota
|39
|24
|1
|17
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|Vota
|40
|–
|40
|1
|Popafangout
|Sharp Pins
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Espiral despiadada
|Maria Escarmiento, Vau Boy
|Vota
|–
|Malo
|Maria Rodés
|Vota
|–
|Lonely Girl
|Skye Newman
|Vota
|–
|Un buen tipo para tu hijo
|BRÜNNE ROMEO
|Vota
|–
|In the Stars
|Melody’s Echo Chamber
|Vota
|–
|CHANEL
|Tyla
|Vota
|–
|Lucky Guy
|J’aime
|Vota
|–
|Antes de
|Raül Refree, Niño de Elche
|Vota
|–
|Sombras chinas
|Xoel López
|Vota
|–
|To the Sandals
|Dove Ellis
|Vota