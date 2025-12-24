Cometa se niegan a vivir en ‘La era artificial’

Cometa, revitalistas del glam y el power rock de los 60 y 70, suman otro himno a su colección de clásicos perdidos en el tiempo. En ‘La era artificial’, la banda madrileña reflexiona sobre los tiempos que corren y el lugar que ocupan las canciones en un mundo que se queda «sin alma» y «sin corazón». Es la Canción del Día.

‘Fanfarria clandestina’, el debut discográfico del grupo, entró en nuestra lista de los Mejores Discos de 2024. En el primer single de su nueva etapa, Queen y Bowie siendo sus mayores referentes, pero el material también es igual de bueno.

‘La era artificial’ es una expansiva balada que parte desde unas notas de piano y culmina con coros, guitarras eléctricas a lo Brian May y la sensación de que el tema podría seguir creciendo eternamente.

En la letra, la banda se pregunta qué habrían pensado «los reyes del glam» de la era digital, en la que «preferimos vivir del instante antes que cantarle a la eternidad». En una época en la que la IA hace parecer que «las canciones se mueren» y que «todo da igual», Cometa dan importancia a las «baladas de amor» y a lo humano: «Cuesta imaginar que en 100 años o más no quedará nada real en la era artificial». El «la la la» final es el toque maestro que faltaba.