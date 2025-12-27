Celeste, poética y divina en la ostentosa ‘On With The Show’

Celeste ha lanzado su segundo proyecto este 2025, recuperando la majestuosidad de las melodías sesenteras y de la chanson francesa. La cantautora británica así construye una monumental intro para ‘Woman of Faces’, nuestro Disco de la Semana. ‘On With The Show’ es la Canción del Día.

Solo podemos fantasear con lo que hubiese sido ‘On With The Show’ de haber incluido los arreglos orquestales de Robert Ames, descartados y descritos por Jeff Bhasker, productor del disco, como «demasiado vanguardistas». ¿Cómo puede ser esto algo negativo? Aun así, de epicidad la canción no va corta.

‘On With The Show’ empieza nada más que con la voz de Celeste y un piano que la acompaña, mientras la percusión se va sumando de forma puntual a la mezcla. El gran momentazo coincide con la frase «ahí está el oleaje de cuerdas», que marca en el momento en el que entran los violines en la canción.

Celeste canta sobre «mausoleos hechos de nacimiento, ladrillos y canciones», «coros en rabia constante» y cantos sobre «tulipanes» y «calderilla». La poética letra es evocadora y, justo cuando llega a su máximo nivel, en el que la cantante asegura tener la banda «bajo control», esta termina de forma abrupta junto con toda la canción. Redonda.