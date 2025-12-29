El Diario ha pedido a Pedro Almodóvar, al igual que a otros 55 grandes cineastas españoles como Alejandro Amenábar, Oliver Laxe, Carla Simón o Isabel Coixet, una lista de las mejores películas del siglo XXI. Con los votos de todos, el medio ha confeccionado un top con las 25 películas más mencionadas. Aquí, la lista completa.

Además de enviar su lista particular, Almodóvar también ha sido el único director español en aparecer en el top final, con dos menciones. Las elegidas han sido ‘Volver’ y ‘Hable con ella’, aterrizando en las posiciones 18 y 8 de las mejores películas del siglo, respectivamente.

- Publicidad -

Cada cineasta debía elegir las 10 películas que más les había marcado en este cuarto de siglo, con el director manchego decantándose por obras maestras modernas, tales como ‘El Hilo Invisible’ de Paul Thomas Anderson, ‘Call me by your name’ de Luca Guadagnino o ‘Anatomía de una caída’ de Justine Triet. Tampoco le han faltado clásicos como ‘Ten’ de Abbas Kiarostami o ‘La ciénaga’ de Lucrecia Martel. ‘Sirat’, preseleccionada para los Oscar en cinco categorías, también ha sido incluida.

En cuanto a la lista final de las mejores películas del siglo XXI, el número uno lo ocupa la obra maestra de David Lynch, ‘Mulholland Drive’, lanzada en 2001. El podio lo completan ‘Deseando amar’ (2003) de Wong Kar-Wai y ‘La ciénaga’ (2001) de Lucrecia Martel.

- Publicidad -

El Diario ha estado publicando diversas listas para celebrar estos últimos 25 años de cultura. Ya están publicadas las de Los mejores discos del siglo XXI, elegidos por 91 expertos musicales, entre los que se encuentran varios miembros del equipo de JENESAISPOP, y de Los mejores libros del siglo XXI, elegidos por 21 librerías españolas.

Las 10 mejores películas del siglo, según Pedro Almodóvar

Ten (Abbas Kiarostami, 2002)

Call me by your name (Luca Guadagnino, 2017)

Toni Erdmann (Maren Ade, 2016)

El Hilo invisible (Paul Thomas Anderson, 2017)

Amor (Michael Haneke, 2012)

La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001)

Valor sentimental (Joachim Trier, 2025)

Drive my car (Ryūsuke Hamaguchi, 2021)

Anatomía de una caída (Justine Triet, 2023)

Sirat (Óliver Laxe, 2025)