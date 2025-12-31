Sevdaliza / Heroina

Cuando un artista toma un giro estilístico siempre hay un riesgo. En el caso de Sevdaliza, el cambio radical que presenta su nuevo álbum le ha servido para posicionarse en las listas de éxito y tener recorrido comercial, algo que le quedaba muy lejos en sus anteriores trabajos. Como consecuencia de lograr estos grandes números, ha sacrificado todo aquello que hacía su música tan sugerente y seductora. Es una decisión plenamente deliberada y tan cuestionable como, en el fondo, desgraciadamente entendible. La autenticidad a veces va ligada a la precariedad y si, como es el caso, tienes el talento para crear un hit que pueda llenarte los bolsillos, por qué no hacerlo.

El origen de ‘Heroina’ se remonta a 2023, cuando la danesa-iraní hizo su primera incursión en el reguetón con su single ‘Ride or Die’ junto a Villano Antillano. Fue el remix, lanzado casi un año más tarde y añadiendo a Tokischa a la ecuación, el que finalmente le hizo alcanzar su primer éxito comercial. Poco después, ‘Alibi’, con Pabllo Vittar y Yseult, batía un nuevo récord para la cantante con una improbable pero efectiva muestra de funk brasileño que no tardó en arrasar en TikTok.

Con esta nueva fórmula, Sevdaliza llega a su tercer disco, tras casi dos años de sencillos promocionales, siendo una artista completamente diferente. Es difícil pensar en alguien que haya dado un volantazo tan brusco entre proyecto y proyecto, y cuya calidad esté tan lejos el uno del otro. Tras el misterioso art-pop de ‘Shabrang’, un álbum denso y oscuro con texturas trip-hop, la cantante entrega un trabajo que no se avergüenza ni un ápice en tirar por la borda cualquier intención artística para caer felizmente en las fauces de las playlists y los algoritmos.

Comienza con una ‘Intro’ que poco tiene que ver con el resto del disco, con coros eclesiásticos e inquietantes sintetizadores que desembocan en ‘On My Own’, un perezoso medio tiempo de alarmante falta de personalidad. Los ritmos latinos se animan en ‘Heroína’, en colaboración con La Joaqui, pero los drums y las voces tuneadas suenan tan trillados que bien podrías estar escuchando a cualquier otro artista. Al menos ‘Alibi’ sí continúa siendo una divertida gamberrada donde, por primera y única vez en todo el proyecto, la producción oscura y triunfal resulta un acierto. Le sigue el remix de ‘Ride or Die’, que compensa la poca originalidad de los versos con una pegadiza melodía en su estribillo.

Hacia la mitad de la secuencia, las cosas se tuercen aún más. Karol G es experta en defender este tipo de producciones a medio camino entre el reguetón y el pop melódico, pero no hay nada que pueda hacer para levantar la aburridísima ‘No me cansare’, donde además, hay una evidente falta de química entre ambas cantantes. Si prácticamente todas las canciones dejan una sensación amarga, lo de ‘Strong Because You Are’ es sencillamente una catástrofe. Una simplista y sobadísima oda feminista a la fortaleza de las madres en forma de balada afrobeats más propia de estar en las semifinales de Eurovisión que en un álbum de una artista de su talento.

En ‘Heroina’ no hay ni rastro de Sevdaliza. Su mera existencia es la victoria del algoritmo del streaming frente a la integridad artística. Es un proyecto que destila deshonestidad por todos sus poros. Es, simple y llanamente, un desastre de estratosféricas proporciones.