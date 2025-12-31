escribe aquí...
Lily Allen logra su 6º top 1 en JNSP, el primero en 11 años

Por JNSP
0

Lily Allen consigue su 6º top 1 en JENESAISPOP con ‘Madeline’. Es su primer número 1 en nuestra humilde lista en 11 años, pues los anteriores fueron ‘LDN’, ‘Littlest Things’, ‘Not Fair’, ‘Hard Out Here’ y ‘URL Badman’. ‘Pussy Palace’ quedó en el puesto 3 hace unas semanas, contenida por Rosalía, pero ‘Madeline’ logra ascender ahora tras su presentación en SNL. Se cierra hoy un enorme año para Lily Allen, que ha aparecido en multitud de listas de lo mejor del año en medios como The Guardian, y además ha vuelto a las listas sin la edición física de ‘West End Girl’.

La entrada más fuerte es la de Maria Rodés directa al top 10, y también llegan al top 20 o casi, Tyla, Refree y Maria Escarmiento. Otras entradas son Xoel López, Brünne Romeo y J’aime.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 2 1 2 Madeline Lily Allen Vota
2 7 2 4 SABES QUÉ??? Natalia Lacunza Vota
3 3 3 3 Hot In December Kylie Minogue Vota
4 27 4 2 Me dio pelusa Karmento Vota
5 6 1 7 La Perla Rosalía Vota
6 5 1 8 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
7 15 3 6 Dopamine Robyn Vota
8 12 8 2 Un mundo feliz Rodrigo Cuevas, Massiel Vota
9 1 1 10 Nuevos recuerdos Martin Vota
10 10 1 Malo Maria Rodés Vota
11 4 4 3 Tiempos dorados Julieta Venegas Vota
12 16 12 4 Fuma Bad Gyal Vota
13 22 3 9 Pussy Palace Lily Allen Vota
14 21 4 6 House Charli XCX, John Cale Vota
15 8 8 2 tiempo pasa judeline, DELLAFUENTE Vota
16 16 1 CHANEL Tyla Vota
17 23 18 6 dance 2 Oklou Vota
18 9 9 3 PELLIZCO Maria Arnal Vota
19 11 5 47 M.A.P.S. Amaia Vota
20 20 1 Antes de Raül Refree, Niño de Elche Vota
21 21 1 Espiral despiadada Maria Escarmiento, Vau Boy Vota
22 14 14 2 Que me beses!! Axolotes Mexicanos Vota
23 36 6 9 Hoy va a ser el día Miss Caffeina Vota
24 25 15 4 For Residue Oneohtrix Point Never Vota
25 29 2 12 com você Judeline, Amaia Vota
26 35 12 5 This Is The World Magdalena Bay Vota
27 27 1 Sombras chinas Xoel López Vota
28 31 6 11 Dracula Tame Impala Vota
29 26 26 2 Love Takes Miles Cameron Winter Vota
30 34 9 5 Fallen Cloud Austra Vota
31 39 1 18 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
32 30 23 6 Stardust Anna von Hausswolff Vota
33 17 4 5 Gimme More CA7RIEL & Paco Amoroso Vota
34 18 13 5 Vacaciones para siempre Depresión Sonora Vota
35 35 1 Un buen tipo para tu hijo BRÜNNE ROMEO Vota
36 36 1 Lucky Guy J’aime Vota
37 28 28 2 take it keiyaA Vota
38 13 13 2 B12 La Plazuela Vota
39 32 5 8 Melancolía Mon Laferte Vota
40 37 6 8 SINGAPUR Natalia Lacunza Vota
Candidatos Canción Artista
girl, get up. Doechii, SZA Vota
Such a Funny Way Sabrina Carpenter Vota
La primera vez que te vi Vicente Navarro Vota
On With the Show Celeste Vota
Days Go By James K Vota
Troya Cutemobb Vota
La era artificial Cometa Vota
DUVET SAILORR Vota
Tchotchkes The Lemon Twigs Vota
En la noche más fría Guitarricadelafuente Vota

