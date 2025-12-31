Lily Allen logra su 6º top 1 en JNSP, el primero en 11 años

Lily Allen consigue su 6º top 1 en JENESAISPOP con ‘Madeline’. Es su primer número 1 en nuestra humilde lista en 11 años, pues los anteriores fueron ‘LDN’, ‘Littlest Things’, ‘Not Fair’, ‘Hard Out Here’ y ‘URL Badman’. ‘Pussy Palace’ quedó en el puesto 3 hace unas semanas, contenida por Rosalía, pero ‘Madeline’ logra ascender ahora tras su presentación en SNL. Se cierra hoy un enorme año para Lily Allen, que ha aparecido en multitud de listas de lo mejor del año en medios como The Guardian, y además ha vuelto a las listas sin la edición física de ‘West End Girl’.
La entrada más fuerte es la de Maria Rodés directa al top 10, y también llegan al top 20 o casi, Tyla, Refree y Maria Escarmiento. Otras entradas son Xoel López, Brünne Romeo y J’aime.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|2
|1
|2
|Madeline
|Lily Allen
|Vota
|2
|7
|2
|4
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|Vota
|3
|3
|3
|3
|Hot In December
|Kylie Minogue
|Vota
|4
|27
|4
|2
|Me dio pelusa
|Karmento
|Vota
|5
|6
|1
|7
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|6
|5
|1
|8
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|7
|15
|3
|6
|Dopamine
|Robyn
|Vota
|8
|12
|8
|2
|Un mundo feliz
|Rodrigo Cuevas, Massiel
|Vota
|9
|1
|1
|10
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|10
|–
|10
|1
|Malo
|Maria Rodés
|Vota
|11
|4
|4
|3
|Tiempos dorados
|Julieta Venegas
|Vota
|12
|16
|12
|4
|Fuma
|Bad Gyal
|Vota
|13
|22
|3
|9
|Pussy Palace
|Lily Allen
|Vota
|14
|21
|4
|6
|House
|Charli XCX, John Cale
|Vota
|15
|8
|8
|2
|tiempo pasa
|judeline, DELLAFUENTE
|Vota
|16
|–
|16
|1
|CHANEL
|Tyla
|Vota
|17
|23
|18
|6
|dance 2
|Oklou
|Vota
|18
|9
|9
|3
|PELLIZCO
|Maria Arnal
|Vota
|19
|11
|5
|47
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|20
|–
|20
|1
|Antes de
|Raül Refree, Niño de Elche
|Vota
|21
|–
|21
|1
|Espiral despiadada
|Maria Escarmiento, Vau Boy
|Vota
|22
|14
|14
|2
|Que me beses!!
|Axolotes Mexicanos
|Vota
|23
|36
|6
|9
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|Vota
|24
|25
|15
|4
|For Residue
|Oneohtrix Point Never
|Vota
|25
|29
|2
|12
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|26
|35
|12
|5
|This Is The World
|Magdalena Bay
|Vota
|27
|–
|27
|1
|Sombras chinas
|Xoel López
|Vota
|28
|31
|6
|11
|Dracula
|Tame Impala
|Vota
|29
|26
|26
|2
|Love Takes Miles
|Cameron Winter
|Vota
|30
|34
|9
|5
|Fallen Cloud
|Austra
|Vota
|31
|39
|1
|18
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|Vota
|32
|30
|23
|6
|Stardust
|Anna von Hausswolff
|Vota
|33
|17
|4
|5
|Gimme More
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|Vota
|34
|18
|13
|5
|Vacaciones para siempre
|Depresión Sonora
|Vota
|35
|–
|35
|1
|Un buen tipo para tu hijo
|BRÜNNE ROMEO
|Vota
|36
|–
|36
|1
|Lucky Guy
|J’aime
|Vota
|37
|28
|28
|2
|take it
|keiyaA
|Vota
|38
|13
|13
|2
|B12
|La Plazuela
|Vota
|39
|32
|5
|8
|Melancolía
|Mon Laferte
|Vota
|40
|37
|6
|8
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|girl, get up.
|Doechii, SZA
|Vota
|–
|Such a Funny Way
|Sabrina Carpenter
|Vota
|–
|La primera vez que te vi
|Vicente Navarro
|Vota
|–
|On With the Show
|Celeste
|Vota
|–
|Days Go By
|James K
|Vota
|–
|Troya
|Cutemobb
|Vota
|–
|La era artificial
|Cometa
|Vota
|–
|DUVET
|SAILORR
|Vota
|–
|Tchotchkes
|The Lemon Twigs
|Vota
|–
|En la noche más fría
|Guitarricadelafuente
|Vota