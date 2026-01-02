Beny Jr y El Guincho crean un bop tristón para corazones duros

Beny Jr, el rapero barcelonés, especialmente conocido en España por su éxito ‘Luna llena’ o por sus diversas colaboraciones con Morad, como ‘Sigue’ o ‘Lo que tiene’, ha publicado nuevo disco a finales de 2025. ‘SAMURAI II’ es la segunda parte de su elepé con El Guincho de 2021, ‘SAMURAI’, y un nuevo ejemplo de la química existente entre ambos.

En ‘Samurai II – Jack’, por ejemplo, se percibe claramente la mano de ese productor que creó con FKA twigs el visionario ‘Caprisongs‘ (2022), mientras que otras pistas como ‘Lluvia de estrellas’ acusan una influencia del Drake más caribeño. Beny Jr, como nombre principal, aporta melodías sensibles, letras pegadas a la calle y una visión que mira más allá de la convención. Así describe Beny el disco: «A veces soy bueno, a veces soy malo, y a veces solo soy un chico súper aburrido que curiosamente acierta en muchas cosas de las cosas que dice y es un poco inteligente pero es vago pero dice que no tiene sentimientos pero se muere por tres cosas en verdad, Dios, su madre (familia) y Palestina. Todo lo demás es superficial y pasajero».

‘SAMURAI II’ ofrece también un puñado de potenciales éxitos que veremos próximamente instalados en la lista de singles española. Aunque el focus track oficial de hoy es ‘Samurai II – Jack’, nosotros apostamos por ‘Elixir Kadupul’ como Canción Del Día.

‘Elixir Kadupul’ es una de esas pistas de ‘SAMURAI II’ que remiten al Drake de hace unos años. En concreto, la canción suena como si a ‘Passionfruit’ le hubieran colado un beat de merengue. En otras palabras, ‘Elixir Kadupul’ se mueve con la urgencia de ese ritmo latino, pero la atmósfera transmite, más bien, un estado depresivo o de melancolía profunda.

Beny Jr, en ‘Elixir Kadupul’, se está identificando con esta flor conocida por su rareza y carácter casi inaccesible. Esta flor florece solo por unas horas durante la noche y se marchita antes del amanecer, por lo que simboliza una belleza efímera.

En la canción, Beny Jr se reconoce incapaz de amar (“Cura si quieres mi corazón, pero yo no tengo sentimientos”) e insiste en su rechazo a la fama (“Paso de ser famoso”), si bien la principal destinataria de la canción es una chica con la que establece una relación más sexual («la pongo a gritar») que emocional, manteniendo siempre un vínculo inestable («de su vida me suelo desaparecer»). Como la flor kadupul, Beny Jr florece de noche, cuando nadie lo ve.

