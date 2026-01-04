Mad Cool 2026 contesta a las críticas por los «solapes»

Mad Cool ha desvelado en los últimos días los horarios de su edición de 2026, que coincide con su 10º aniversario y se celebrará durante cuatro jornadas, del 8 al 11 de julio. La publicación de los horarios no ha estado exenta de polémica, con varias coincidencias que han generado debate en redes. Las más comentadas son dos. Por un lado, Foo Fighters (22:00) y Moby (22:50) actuarán el miércoles 8 con muy poco margen entre ambos conciertos; por otro, el sábado 11 habrá que elegir entre Nick Cave & the Bad Seeds (22:00) y Kasabian (22:30). En ambos casos se trata de cabezas de cartel que compiten directamente por la atención del público.

¿Y qué hay del resto de jornadas? El jueves 9 los horarios de Lorde (20:30) y Charlie Puth (20:00) obligarán a organizarse bien para poder ver a ambos, aunque existe cierto margen para no perderse ninguno de los dos conciertos. Más adelante, sí se produce un solape total entre Boys Noize (23:15) y Teddy Swims (23:15), aunque ponemos la mano en el fuego a que estos artistas no comparten público en absoluto.

El viernes algunos horarios se pisan parcialmente, sin llegar a ser solapes estrictos: es el caso de Twenty One Pilots (00:25) e Interpol (00:55). Algo similar ocurre con Pixies (20:30) y Holly Humberstone (20:00), pero estos artistas difícilmente comparten audiencia. También hay una proximidad horaria entre Kings of Leon (22:15) y A Perfect Circle (23:10), pero aquí el margen es mayor: de nuevo hablamos de horarios próximos, no de «solapes» como tal.

Como decimos, el público ha reaccionado a los solapes (algunos no lo son tanto, insistimos) en redes, criticando los horarios de Mad Cool en su sección de comentarios de Instagram. Ahí, algunos han expresado su decepción por algunas de estas coincidencias -especialmente la de Foo Fighters y Moby-. Mad Cool ha respondido a las quejas, asegurando que “aunque siempre intentamos evitar coincidencias entre artistas similares, en ocasiones es complicado y existen factores que no dependen de nosotros”, como requerimientos de los propios artistas.

Ante el comentario de una persona que ha insinuado que quien diseñó los horarios estaba “de resaca”, el festival ha respondido que “esto no es algo que se haga de un día para otro”.