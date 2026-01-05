BTS concretan su regreso tras 4 años

BTS han confirmado su regreso tras 4 años en los que sus miembros han estado concentrados en hacer la mili. ‘The 5th Album’ saldrá a la venta el próximo 20 de marzo, con una preventa disponible a partir del 16 de enero. Sabemos que serán 14 canciones gracias al comunicado oficial, que promete que será un «álbum especial» dado el tiempo que ha pasado desde su anunciado retiro en 2022:

«El nuevo álbum tiene un significado especial porque es el lanzamiento de un álbum grupal después de tres años y nueve meses, y además, muestra la dirección que seguirán los siete miembros a partir de ahora. Los miembros participaron activamente en las canciones, reflejando sus propias ideas y estilos, y expresaron a través de la música las emociones y pensamientos que sintieron a lo largo de su trayectoria».

Además, se dirige especialmente a su «ejército» de fans, como no podía ser de otra manera: «En especial, cuenta con un total de 14 canciones que contienen las historias sinceras que quieren transmitir a ARMY, quienes han estado esperando el regreso completo del grupo. Este álbum muestra la música más representativa de BTS y también es su agradecimiento hacia ARMY por haber estado esperando durante todo este tiempo».

El comunicado advierte del anuncio de una nueva gira mundial, que se concretará la semana que viene, para ser exactos el 14 de enero a las 12 am KST.