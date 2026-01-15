Eurovisión anuncia gira europea por su 70 aniversario

Eurovisión ha agotado entradas para la gran final de Viena en tiempo récord a principios de enero, a pesar de la baja de varios países -entre ellos España- por la continuada participación de Israel en el festival. Eurovisión está en crisis, pero no tanto. Ahora, por primera vez en su historia, anuncia una gira europea para celebrar su 70º aniversario. ¿Alguien duda de que será un éxito?

La gira recorrerá diez ciudades europeas -lógicamente, ninguna española- y contará con participantes veteranos del festival, así como con representantes de la edición de 2026. Aún no se conoce el line-up, pero sí todas las fechas, ciudades y recintos. Una cantante eurovisiva que -imaginamos- NO estará es Conchita Wurst, que se ha desvinculado de Eurovisión para «perseguir otros proyectos».

Eurovisión ha explicado brevemente la dirección creativa de la gira: «Para celebrar siete décadas del Festival de la Canción de Eurovisión, todo el concierto estará dedicado a las canciones que amas. Los artistas interpretarán sus propias canciones de Eurovisión, además de versiones especiales de sus clásicos favoritos de los 70 años de historia del certamen».

«Creada especialmente para el 70º aniversario, esta experiencia de concierto única ha sido diseñada especialmente para sus fans; reuniendo a intérpretes clásicos de Eurovisión y a las grandes estrellas de Viena 2026 para celebrar el legado del certamen, su comunidad global de seguidores y siete décadas de música que une a las personas», lee el comunicado.

Monday 15 June – London, United Kingdom – O2 Arena

Wednesday 17 June – Hamburg, Germany – Barclays Arena

Friday 19 June – Milan, Italy – Arena Milano

Saturday 20 June – Zürich, Switzerland – Hallenstadion

Monday 22 June – Antwerp, Belgium – AFAS Dome

Tuesday 23 June – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Thursday 25 June – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

Saturday 27 June – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Monday 29 June – Paris, France – Accor Arena

Thursday 02 July – Stockholm, Sweden – Avicii Arena