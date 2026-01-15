Harry Styles anuncia disco, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’

La espera ha terminado. Harry Styles acaba de revelar que su cuarto álbum, titulado ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, estará disponible el próximo 6 de marzo.

Tras la aparición de unos misteriosos carteles en diferentes ciudades alrededor del mundo, con mensajes como «we belong together» o «see you very soon», el exmiembro de One Direction ha anunciado la llegada del sucesor de ‘Harry’s House’.

Se sabe que este tendrá 12 canciones y que estará coproducido por Kid Harpoon, que ya estuvo ampliamente involucrado en los tres discos anteriores del artista británico y también fue una parte clave de otros macrohits, como ‘Flowers’ de Miley Cyrus. De momento, no hay información sobre el primer single del proyecto.

‘Harry’s House’ fue el segundo disco más escuchado de 2022 y todo indica que ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, pese a su misterioso título, también será uno de los grandes lanzamientos de 2026.

