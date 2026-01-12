Harry Styles vuelve: ‘We Belong Together’ ya no sería solo de Mariah Carey

Continúan materializándose los grandes comebacks en estas primeras semanas de 2026. Después de asistir a los regresos de Bruno Mars, Robyn o, en menor medida, porque ha sacado una canción para un anuncio de perfumes, Madonna, ahora es Harry Styles quien da los primeros pasos para anunciar su vuelta a la música.

De momento ha lanzado una web nueva llamada We Belong Together vinculada a su discográfica, Sony Music, acompañada de una imagen de un público en un concierto, y los primeros pósters promocionales ya han empezado a aparecer en las calles de diversas ciudades como Roma, Milán o Sao Paulo.

Estas primeras acciones parecen avisar del lanzamiento de algo llamado ‘We Belong Together’, un título que hoy por hoy solo podemos asociar a Mariah Carey, correspondiente a uno de sus éxitos más icónicos. No existe confirmación de que este vaya a ser el título del nuevo single de Harry Styles, pero es la frase que aparece en los mencionados pósters.

Recientemente, Harry Styles ha dado una pista de su regreso, publicando en su canal de Youtube un vídeo de ‘Forever, Forever’, una canción inédita, instrumental, que tocó durante su última gira.

Un nuevo disco de Harry Styles, por supuesto, es sinónimo de macrolanzamiento, uno de los trabajos más esperados del año. Después de despachar millones de unidades de ‘Harry’s House‘ (2022) y de ganar el Grammy a Álbum del año, Styles tiene todas las miradas puestas en él. ¿Repetirá el primer single el éxito de ‘As it Was’, una de las canciones más reproducidas de la historia?

