Robyn detalla su disco ‘Sexistential’ y lanza 2 temas

Entre las artistas que han decidido marcarse un «comeback» en 2026 se encuentra Robyn. Tras lanzar ‘Dopamine‘, su primer single en solitario en 8 añazos, la sueca ha compartido los detalles de su nuevo disco ‘Sexistential’, que se pondrá en circulación el próximo 27 de marzo.

Mientras la información sobre el vinilo ya es pública en la web de Fnac, Robyn ha desvelado en Apple Music portada, tracklist oficial y dos singles nuevos, ‘Talk to Me y ‘Sexistential’, que puedes escuchar bajo estas líneas.

- Publicidad -

Curiosamente, el concepto de ‘Sexistential’ es similar al de ‘EUSEXUA‘ (2025) de FKA twigs, otro disco titulado con un neologismo pensado en torno a la sensualidad. Para Robyn, explorar su «vida sensual» se parece a escribir canciones, relata la nota de prensa oficial.

El primer álbum largo de Robyn desde 2018 volverá a ser conciso, ya que el tracklist oficial enumera un total de nueve canciones. Entre ellas, ‘Dopamine’ ocupa la pista 2, mientras que ‘Talk to Me’ y ‘Sexistential’ -recientemente presentadas en directo- aparecen en 6º y 7º lugar, respectivamente. ‘Talk to Me’ sería una colaboración con Max Martin.

- Publicidad -

Casualmente, la cuenta de Instagram «Sexistential«, inaugurada en las últimas horas, y seguida únicamente por Robyn, ha publicado fotos de Prince o Kate Bush a su muro, probablemente apuntando a las influencias del álbum. Este es el tracklist:

1. Really Real

2. Dopamine

3. Blow My Mind

4. Sucker For Love

5. It Don’t Mean A Thing

6. Talk To Me

7. Sexistential

8. Light Up

9. Into The Sun

