Mariah Carey tiene el Nº1 más longevo de la historia, otra vez

Mariah Carey, como casi cada año, sigue rompiendo marcas con ‘All I Want For Christmas Is You’. Este año ha conseguido un record histórico al convertirse, por segunda vez, en la artista con el número 1 más longevo de la historia del Billboard Hot 100. Ha logrado que su canción navideña se mantenga durante 20 semanas en lo más alto de la lista, algo que nunca se había conseguido.

«Humildemente retomando la antorcha», ha escrito la artista en una publicación de Instagram. Hasta ahora, el record estaba compartido por Shaboozey y Lil Nas X, con ‘A Bar Song (Tipsy)’ y ‘Old Town Road’, respectivamente, habiendo acumulado 17 semanas en el número 1 del Hot 100.

- Publicidad -

Durante la década de los 90, Carey ya consiguió tener el número 1 más longevo hasta el momento gracias a la canción ‘One Sweet Day’ junto a Boyz II Men. Fue igualada en 2017 por Daddy Yankee y Luis Fonsi, con el remix de ‘Despacito’ con Justin Bieber. Ambas dominaron la lista durante 16 semanas.

Por si fuera poco, ‘All I Want For Christmas Is You’ ha cumplido 77 semanas totales en el Hot 100. Así, iguala a ‘Levitating’ de Dua Lipa como la canción de una artista femenina que más tiempo ha pasado en la lista. Este mismo año, la artista también ha celebrado el lanzamiento de un nuevo disco, ‘Here For It All’.