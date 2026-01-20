Harry Styles anuncia nuevo single, ‘Aperture’

Harry Styles está a tope con su nueva era. La semana pasada, el artista británico anunciaba la llegada de su esperadísimo cuarto disco. Esta misma tarde, podemos poner nombre al primer single. Este se llama ‘Aperture’ y estará disponible este viernes 23 de enero.
Poco más se sabe de la canción, más allá de que formará parte del próximo álbum del artista británico: ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’. Este llegará a las plataformas el próximo 6 de marzo. Se conoce que contará con 12 canciones y que estará coproducido de nuevo por Kid Harpoon, colaborador de confianza de Styles.
Los primeros rumores del LP llegaron tras la aparición de unos misteriosos carteles en diferentes ciudades del mundo, con mensajes como «we belong together» o «see you very soon».