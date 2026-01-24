Nosotros nos podríamos acostumbrar a más Jessie Ware

Jessie Ware ha vuelto a hacerlo. La artista británica ha presentado su nueva era con el primer single de su próximo disco, que a juzgar por este primer adelanto seguirá la línea del aclamadísimo ‘That! Feels Good!’. ‘I Could Get Used To This’ es otro monumento al disco y todo lo que deriva de ello. Es la Canción del Día.

En su nuevo tema, Jessie Ware nos da la bienvenida a su «jardín secreto», en el que no es imposible «florecer y crecer», ya que «todo el mundo merece sus flores». Así, la británica construye otro rompepistas vintage en el que el disco y el dance son las piezas centrales, entre punzantes arreglos de cuerda y eléctricas líneas de bajo.

En el estribillo de la canción, Ware asegura que «podría acostumbrarme a esto» y promete que dedicará la noche a satisfacer «todos mis propósitos». Transmite lujo, elegancia y libertad, todo a la vez: «Vamos a quedarnos aquí hasta la infinidad / Silueta de Pablo, energía de Venus», canta.

La artista describe la canción como «una invitación al mundo del disco», del cual todavía no conocemos nombre o fecha de salida. Según el mensaje de Ware, los elementos clave del LP son «el romance, el amor verdadero, la ‘performance’, la celebración y el placer». ¿Ubicación? «Un jardín lleno de dioses y diosas».