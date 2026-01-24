Pharrell es denunciado por Chad Hugo, mitad de The Neptunes

Pharrell Willims y Chad Hugo, ambos integrantes de The Neptunes, han comenzado una batalla legal. Hugo habría presentado una denuncia contra Williams acusándolo tanto de retener dinero de regalias como de no llevar adecuadamente la contabilidad del proyecto.

Hugo, quien en el documento legal se describe como el «compositor principal, arreglista, multinstrumentista y productor responsable de la programación, instrumentación y diseño de sonido general» de The Neptunes, asegura que lleva desde 2021 intentando acceder al historial financiero de la compañía. Sin éxito, claro.

- Publicidad -

Asegura que no ha recibido «la parte que le pertenece en regalías de la música publicada y discos vendidos de The Neptunes y de N.E.R.D., así como de la distribución de los ingresos de las giras y varios contratos de merchandising». El productor estima el dinero debido por Pharrell en 325.000 dólares, con posibilidad de llegar hasta el millón.

No se trata de la primera batalla legal de los Neptunes. Ya en 2024, Chad acusó a Williams de intentar reclamar «de forma fraudulenta» la pertenencia exclusiva del nombre de The Neptunes.