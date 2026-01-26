Harry Styles, top 1 Global con ‘Aperture’, pierde luego un 60% de streams

Había enorme expectación por descubrir qué traía Harry Styles en su regreso a la música tras cuatro años, y las cifras así lo han reflejado en un primer momento: ‘Aperture‘, el primer single del nuevo disco de Styles, ha marcado 12,478 millones de reproducciones en su primer día en Spotify, a escala global. Una cifra asombrosa pero parece que muy inflada por el hype inicial, ya que la canción solo ha bajado durante el fin de semana.

La curiosidad por ‘Aperture’ se está manteniendo en estos primeros cuatro días de lanzamiento, pero muy por debajo del estreno. ‘Aperture’ bajó al puesto 3 en su segundo día y, en el tercero, ha caído al 6. El segundo día refleja una pérdida de reproducciones muy significativa, de alrededor de 7 millones de streams, como muestran los datos oficiales de Kworb. Esto es, casi un 60% de las escuchas iniciales, tal y como informa la cuenta de X Spotify Daily Data, que habla de la «mayor caída de la historia» desde el número 1, en términos de streams, no de posiciones.

Quizá es demasiado pronto para hablar de «flop», o quizá este es el desempeño comercial lógico y esperado para una canción electrónica de 5 minutos que no pide a gritos ser un hit como sí hacía ‘As it Was’. Aunque si un artista actual podía convertir una canción del estilo de ‘Aperture’ en un macrohit global, era Harry Styles. ¿Callará bocas, al final?



En otro orden de cosas, los precios de las entradas para la gira-residencia de Harry Styles en Europa ya están disponibles: los tickets normales en Ámsterdam oscilan entre los 74 y los 300 euros, mientras que los packs VIP pueden superar los 800 euros.

Prices – Harry – Amsterdam VIP Packages :

– Together Package : 828,62€

– KISS Package : 533,62€

– DISCO Package : 348,62€ Normal tickets

– Pits Circle/Disco/Square/Kiss : 315,28€

– Front GA : 186,25€

– Rear GA : 141,37€

– Stands : 329,37€ – 74,05