Harry Styles se adentra en la electrónica introspectiva en ‘Aperture’

Cambio radical en la carrera de Harry Styles. ‘Aperture’ no tiene nada que ver con el glam de ‘Sign of the Times’, ni con el funk sudoroso de ‘Watermelon Sugar’, ni con el synth-pop 80’s de ‘As It Was’. El primer single de ‘Kiss All the Time. Disco, Ocassionally’ es un claro punto y aparte.

Desarrollada en un entorno electrónico apto para el recogimiento, como tema electrónico ‘Aperture’ es más un single invernal que veraniego. Quizá por eso en la portada del álbum vemos una bola de espejos pero Harry está solo y el ambiente no es festivo. Podemos detectar elementos de house, pero también hay un góspel.

- Publicidad -

Aparentemente influida por Jamie XX, Caribou y Rüfüs du Sol, ‘Aperture’ en verdad está escrita sólo por Harry Styles junto a Kid Harpoon. Este es uno de sus autores de confianza, con quien desarrolló por ejemplo ‘As It Was’. Es decir, no se ha reunido con un productor nuevo para reinventarse, sino que ha querido hacerlo de mano únicamente de una persona de su entera confianza. Ni es una canción advenediza ni remotamente un producto de laboratorio: tiene alma.

El tema explica también por qué las imágenes de su gira de residencias ‘Together. Together’ está llena de besos de personas de diferente orientación sexual. «We belong together, it finally appears it’s only love» es el estribillo de la canción. Estamos ante una llamada «al amor» porque si no te «abres» no puedes dejar «entrar la luz».

- Publicidad -

Con más de 5 minutos de duración, las primeras quejas de la canción corresponden a su longevidad, y hay quien se pregunta si estamos tan sólo ante una «intro» al nuevo mundo de Harry Styles. Sin embargo, sería una «apertura» excitante, que nos hace querer escuchar entero ese ‘Kiss All the Time. Disco, Ocassionally’ que tendremos entre manos el próximo 6 de marzo.



- Publicidad - ¿Qué te ha parecido 'Aperture' de Harry Styles? Esto es solo una Apertura

Me ha decepcionado

Temazo, otro level Ver resultados