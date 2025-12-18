9 temas que no pueden faltar en el set de Rüfüs du Sol

Rüfüs du Sol es uno de los grupos australianos de mayor éxito desde que debutara en 2011 con su primer EP, aunque es especialmente notoria su trayectoria a partir del lanzamiento de ‘Bloom’ (2016), su disco más querido y el que contiene el mayor éxito de su carrera. No estamos hablando de un grupo de rock en absoluto, sino de una banda de pura electrónica emocional, una de las mayores exportaciones de este estilo que ha visto el mundo en los últimos años.

España tendrá oportunidad de reencontrarse con el trío formado por Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt cuando su gira llegue a nuestro país la próxima primavera: las citas son el 24 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 26 de abril en el Movistar Arena de Madrid. S.G. Lewis abrirá ambos shows. Avisamos que solo quedan entradas de grada, ya que las de pista están agotadas. Las puedes encontrar en este enlace.

De cara a la llegada de Rüfüs du Sol a España, repasamos 8 temazos de la banda de Sídney que no pueden faltar en su set.

Innerbloom

La obra maestra de Rüfüs Du Sol es un claro ejemplo de cómo la electrónica de corte épico y soñador puede mover masas: se trata de una canción que supera los 400 millones de reproducciones solo en Spotify. ‘Innerbloom’ se compone de distintas fases a lo largo de sus casi diez minutos de duración, recorriendo varios crescendos y “valles” que plasman un estado cercano al nirvana emocional. Sin embargo, ‘Innerbloom’ no busca la emoción fácil, sino que se mantiene en todo momento en un placentero estado de suspensión, incluso cuando el pulso electrónico invita a mover el cuerpo.

El grupo intentó capturar una “sensación cálida y reconfortante, como la de un VHS”, y para ello utilizó elementos como el crepitar de un fósforo que, junto a las distintas texturas sintéticas y percusivas, enriquecen la producción. Cuando Rüfüs Du Sol cantan que se sienten “como si estuvieran soñando”, resulta fácil identificarse con sus palabras.



You Were Right

Australia es un gran mercado para la música electrónica por motivos tanto culturales como geográficos, y Rüfüs du Sol es uno de sus mayores exponentes. ‘You Were Right’ es su producción más veraniega, por lo que no extraña que en 2015 fuera un gran éxito, alcanzando el Doble Platino en el país. Las capas de sintetizador recrean en este caso un paisaje marítimo, de puesta de sol frente al mar, mientras el beat apunta a la pista de baile. En una carrera llena de súplicas amorosas, ‘You Were Right’ es otra canción insignia de Rüfüs du Sol, como demuestra esa letra que clama «no me canso de ti».



In the Moment

Tan profunda es la experiencia de Rüfüs du Sol con el «momento», con el aquí y ahora, que en ‘In the Moment’ el «presente» se deja intacto y «sin abrir», como si pensar en el momento convirtiera automáticamente el presente en pasado. Extraída de su disco de 2024 ‘Inhale / Exhale’, ‘In the Moment’ es una creación contenta y feliz que explora una faceta diferente del sonido de Rüfüs du Sol, al utilizar evocadores ritmos y arpeggios inspirados en el eurodance y el trance de los 2000. Mejor aún es el remix de Adriatique, más contundente.



Break My Love

Aunque Rüfüs du Sol son conocidos por sus producciones eufóricas y estivales, en ‘Break My Love’ entregan una pieza de evidente carácter nocturno, de inspiración synthwave, que recuerda a las creaciones de Daft Punk para The Weeknd. Aunque es a Jungle a los que lleva su melodía vocal, un tanto funky, esta canción dedicada a un amor que no se decide. «Dices adiós, pero luego tu amor siempre vuelve / No puedes romper mi amor, es tuyo para tomarlo / todavía tenemos más por crear», entona el grupo en este single de ‘Inhale / Exhale’ que proclama devoción a una persona.



On My Knees

Una de las creaciones de Rüfüs du Sol más orientadas al club e influenciadas por el house es esta ‘On My Knees’ cuya inspiración real no es tan fácil de adivinar: Radiohead. En concreto, los acordes «extraños» de ‘On My Knees’ buscan parecerse a los de ‘Kid A‘ (2020), y el grupo usa un efecto en la voz de Tyrone -procesada a través del «Kaoss Pad»- que intenta imitar la voz de Thom Yorke en ese disco. Contenida en su álbum de 2021, ‘Surrender’, ‘On My Knees’ se debate entre el optimismo de su paisaje musical y la oscuridad de una letra que retrata al narrador desesperadamente «de rodillas», mientras sienta que unas puertas «se cierran» ante sí. ¿Las del amor? ‘On My Knees’ no ofrece respuestas.



No Place

Esta declaración de amor de Rüfüs du Sol («no hay otro sitio en el que quisiera estar») se transmite a través de una de sus producciones más próximas al EDM, estilo al que llevan esos riffs melódicos del estribillo que imitan el sonido de unas trompetas. Aunque la base musical sigue fijada en un estilo disco-house, este éxito de 2018 de los australianos suena particularmente belicoso. En contraste, la letra es tierna y llena de tacto: «Deslizas tus dedos por la palma de mi mano, acercándome hacia ti; me atrae tu mandato, es como si ya te hubiera visto, como si te conociera de antes».



Underwater

Decenas de artistas han expresado sentirse como si estuvieran «bajo el agua» como metáfora de una vida que ahoga. En ‘Underwater’, contenida en su disco ‘Solace’ (2018), Rüfüs du Sol libera tensión haciendo lo que cualquiera debe hacer cuando siente que no puede más: pedir ayuda. El estribillo es una súplica que pide una mano amiga «antes de ahogarme» y una salvación «antes de que me rinda», y la música suena decidida, impulsada hacia esa misma salvación, apoyada en unos luminosos coros. ‘Underwater’ es autobiográfica: «Descuidamos nuestras vidas personales y dejamos todo de lado hasta que nos ahogamos en la acumulación de cosas que habíamos ignorado, al punto de la asfixia», ha explicado el grupo.



Treat You Better

‘Solace’ abría con un tema de idéntica temática acuática, si bien el agua en ‘Treat You Better’ no simboliza una asfixia emocional, sino la esperanza de una vida compartida con la persona amada. «Empecemos por donde lo dejamos, cuando hablábamos de envejecer juntos, he estado esperando al lado del agua, empecemos de cero», ruega la voz de Tyrone Lindqvist en un intento desesperado por reparar un vínculo herido. Tiene sentido que la elegante producción incorpore influencias del góspel, incluso introduciéndose con un acorde de órgano, antes de que los sintetizadores se impongan.



Sundream

Uno de los éxitos más tempranos de la carrera de Rüfüs du Sol es este luminoso ‘Sundream’ que el trío australiano edita dentro de su álbum debut de 2013, ‘Atlas’, disco que ya entonces alcanza el número 1 en las listas australianas. En esta época, el grupo -formado en 2010- aún se hace llamar simplemente Rüfüs, pero en 2014 cambia su nombre para evitar confusiones con la banda americana Rufus, y en 2018 se asienta definitivamente en su nombre actual. ‘Sundream’ es un brillante ejemplo del estilo electrónico que Rüfüs du Sol ha perfeccionado a lo largo de su carrera, pura electrónica veraniega en su máximo esplendor.



Os dejamos con el directo de Rüfüs du Sol grabado en el californiano Joshua Tree, donde presentan en vivo algunas de las canciones mencionadas en el artículo.

0:00 RÜFÜS DU SOL ●● Valley of the Yuccas

4:22 RÜFÜS DU SOL ●● Eyes

8:07 RÜFÜS DU SOL ●● New Sky

13:44 RÜFÜS DU SOL ●● Desert Night (remix/mashup)

19:26 RÜFÜS DU SOL ●● Solace

24:30 RÜFÜS DU SOL ●● Underwater

30:20 RÜFÜS DU SOL ●● Innerbloom

38:40 RÜFÜS DU SOL ●● No Place

