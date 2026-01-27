Almodóvar estrena el tráiler de ‘Amarga Navidad’ y posa con Amaia

La nueva película de Pedro Almodóvar, ‘Amarga Navidad’, ya tiene tráiler. La cinta llegará a los cines el próximo 20 de marzo y contará con la participación de Bárbara Lennie, Leonardo Sbarasglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit, Carmen Machi y Quim Gutiérrez, entre otros. Como Amaia, por ejemplo.

Hace unos días, Nieves Álvarez sorprendía a sus seguidores de Instagram subiendo una fotografía junto a Almodóvar en la que también aparecían Milena Smit, Carmen Machi, Victoria Luengo y Amaia. Por ello, se asume que la cantante de ‘Tengo Un Pensamiento’ tendrá algo que ver con ‘Amarga Navidad’. Sin embargo, no se ha confirmado de qué manera estará involucrada en la cinta.

- Publicidad -

La película cuenta la historia de Elsa, una directora de publicidad que encuentra refugio en el trabajo tras el fallecimiento de su madre. Tras autoimponerse un necesario descanso, decide viajar a Lanzarote acompañada de su amiga Patricia mientras su pareja, Bonifacio, se queda en la ciudad.