Ocean Colour Scene, New Model Army, RIDE… en Visor Fest

Visor Fest volverá este 2026 con las actuaciones de Ocean Colour Scene -celebrando el 30 aniversario de ‘Moseley Shoals’-, RIDE, New Model Army y The Wannadies. El festival tendrá lugar en Valencia durante los días 25 y 26 de septiembre.

RIDE fue el primer grupo confirmado de esta nueva edición. Hoy mismo se ha revelado que Ocean Colour Scene, uno de los grupos británicos más importantes de los 90, formarán parte del cartel de Visor Fest.

- Publicidad -

Simon Fowler, Steve Cradock y Oscar Harrison celebrarán el 30 aniversario de ‘Moseley Shoals’, pero también habrá tiempo para clásicos de la banda como ‘Hundred Mile High City’ o ‘Travellers Tune’.Los últimos grupos confirmados son New Model Army, historia viva del rock alternativo europeo, y The Wannadies, artífices de la conmovedora ‘You And Me Song’.