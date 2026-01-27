Hijos de la Ruina colocan 11 temas en Singles España

Hijos de la Ruina es el protagonista de la semana en la lista de singles. Hasta 10 temas de su cuarto disco se clasifican, a los que hay que sumar uno que vuelve a entrar. El «Vol. 4» de Hijos de la Ruina -el proyecto conjunto de Natos y Waor y Recycled J- abre en el tercer puesto de los discos más exitosos del país.

Lo logran gracias principalmente al streaming y suponemos que a la venta de algún CD. Del disco de 21 pistas, entran ‘No sé’ con Lia Kali en el 53, ‘Hijos de la capital’ en el 57, ‘Penas y glorias’ en el 59, ‘Los niños del barrio’ en el 69, ‘Otra vez’ en el 70, ‘Muerto en vida’ en el 72, ‘AHÁ’ en el 79, ‘First Class’ en el 87, ‘La Trampa’ en el 89 y ‘Pierdo el control’ en el 99. Además, ‘Bajo zero’ vuelve a aparecer en el 83.

Por comparar, Walls es número 1 directo en la lista de discos, pero ninguno de los temas de ‘El día que me olvides’ aparece en la tabla de singles. Walls ha vendido CDs y, sobre todo, vinilos, ya que en esta sublista figura en segundo lugar.



La tabla de singles presenta exiguas novedades esta semana. Tanto es así que la primera entrada -de Hijos de la Ruina- sucede fuera del top 50. Romeo Santos y Prince Royce siguen ocupando el número 1 con ‘Dardos’, mientras ‘La Perla’ de Rosalía y Yahritza y su Esencia se mantiene en el 2 y ‘Superestrella’ de Aitana en el 3. En el cuarto puesto se estrena ‘La Villa’ de Ryan Castro, Kapo y Gangsta, que sube desde el 12. ‘Tu vas sin (fav)’ de Rels B completa el top 5, en pleno invierno.

Un trío de debuts completan la lista de singles actualizada: Manuel Turizo coloca su nueva bachata, ‘Por un pendejo no se llora’, en el 55. ‘MVLAN’, el single conjunto de YOVNGCHIMI (se pronuncia «Young Chimi») y JC Reyes, planta su ritmo de drill en el puesto 61. Y ‘Bad Voy’ de Grecas -alias de Ángel Rubio-, que samplea ‘Achilipú’ de Las Grecas, debuta en el 85.





