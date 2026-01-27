Quién es Walls, por primera vez top 1 en Discos España

Walls alcanza por primera vez el número 1 de álbumes en España con ‘El día que me olvides’, su tercer disco. ‘Luna 18‘, su anterior trabajo, quedó en el tercer puesto en 2024. ‘Los niños del parque’, su debut de 2022, no pasó de la cuarta posición.

Walls es uno de los proyectos musicales juveniles que se han popularizado en el último lustro. Detrás de este alias se esconde Ginés Paredes Giménez, murciano residente en Madrid, de 25 años, que se dio a conocer como rapero y después evolucionó hacia el pop urbano. A medida que ha desarrollado su carrera, ha colaborado con distintos artistas como Belén Aguilera, Hens o Alba Reche.

El grueso de ‘El día que me olvides’ está producido por Liam Garner, madrileño, y explora un estilo de pop-rock castizo ocasionalmente salpicado de hard rock, blues rock o algún ritmo latino. Su voz de rockero de los noventa es similar a la de Dani Fernández, por lo que no extraña que ambos colaboren en ‘Vulnerable’. Los ecos de esa década se hacen evidentes en ‘Mi nena’, que incluye rimas como «salgo del antro malherido, con el corazón partido».



En tercera posición entra el nuevo disco de Hijos de la Ruina, el trío formado por Natos y Waor y Recycled J. Es ya el volumen 4 de su serie discográfica. Dentro del top 20, la única noticia la deja Robe, el proyecto final del recientemente fallecido Robe Iniesta, que protagoniza la subida más fuerte de la semana: ‘Se nos lleva el aire’ escala del 25 al 13.

Inaugura el top 20 Madison Beer, la sensación estadounidense, que coloca ‘Locket’ en el número 20. ‘Locket’ ha alcanzado el top 3 en Reino Unido y el top 10 en Estados Unidos. El dato español es digno en comparación con los logrados en Francia (29), Noruega (52) o Italia (67), aunque algo peor que los obtenidos en Alemania (8) o Australia (3).





En el puesto 22 encontramos el nuevo disco de A$AP Rocky, ‘Don’t Be Dumb‘, que ha obtenido debuts muy buenos en todo el mundo. Además de su número 1 directo en Estados Unidos, el disco ha entrado en el 2 de Canadá, el 3 de Países Bajos, el 4 de Austria, el 5 de Australia y Bélgica, el 7 de Alemania y el 8 de Reino Unido. El dato español es uno de los más bajos, similar al de Francia (14).

El resto de entradas en listas es tan internacional como variado. El heavy metal queda representado con ‘Krushers of the World’, de Kreator, que entra en el puesto 58. La música clásica lo hace con la entrada, en el puesto 62, del disco que recoge el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. En el 69 encontramos reguetón de la mano de Arcángel y su «Octava Maravilla». En el 76, el toledano Pole. coloca ‘Punto cero’, mezclando pop español y ritmos urbanos. Finalmente, la lista recibe el k-pop de Enhypen en el 85, con la entrada del disco ‘The Sin: Vanish’, el séptimo de su carrera.







