Madison Beer anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

En la víspera del lanzamiento de su nuevo disco, Madison Beer ha anunciado dos conciertos en España como parte de ‘the locket tour’. La artista estadounidense actuará en el Palacio Vistalegre de Madrid el próximo 24 de mayo y en el Sant Jordi Club de Barcelona el 26 de mayo.

Tras el lanzamiento de ‘yes baby’, ‘bittersweet’ y ‘make you mine’, los tres exitosos singles de la ‘locket’ era, Madison Beer pasará toda la primavera y el verano en la carretera. Le acompañarán Isabel LaRosa, en la etapa europea y británica; thúy en las fechas norteamericanas, y Lulu Simon en todas ellas. La gira terminará por todo lo alto con un show en el Madison Square Garden.

Este mismo viernes 16 de enero, ‘locket’ estará disponible en todas las plataformas. La venta general de entradas para las fechas de Madison Beer en España tendrá lugar el miércoles 21 de enero a las 10h, en Live Nation y Ticketmaster. La preventa de Live Nation y SMusic será el lunes 19 de enero a las 10h. Al día siguiente, a la misma hora, habrá una preventa solo para usuarios de Live Nation.

Tracklist:

1. «locket theme»

2. «yes baby»

3. «angel wings»

4. «for the night»

5. «bad enough»

6. «healthy habit»

7. «you’re still everything»

8. «bittersweet»

9. «complexity»

10. «make you mine»

11. «nothing at all»