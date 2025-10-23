‘yes baby’: mucho más que la canción «coqueta» de Madison Beer

Sin haber logrado entrar en el Billboard Hot 100 y sin pasar del top 50 en UK, ‘Make You Mine‘ es una de esas canciones que no dejan de crecer en la red poco a poco. Suma ya 300 millones de streams en toda su querencia sintética. La escribieron a dos manos Madison Beer y Leroy Clampitt.

La dupla repite -junto a Lostboy’- en uno de los dos singles que Madison Beer ha publicado este año, ‘yes baby’. El otro es ‘bittersweet’, más melancólico, que versa sobre «el final de una etapa», como retrata su vídeo post-ruptura, recién estrenado.

Pero es ‘yes baby’, que salía el mes pasado, el que seleccionamos como Canción del Día para este jueves. Se trata de un tiro electropop que ella misma define simplemente como «una canción divertida y coqueta».

Asimismo, Madison Beer reconoce cuánto ha sumado su vídeo de inspiración «gimnasio ochentero», a lo Olivia Newton-John/Dua Lipa: «Después de grabar el vídeo musical, tomó una energía completamente nueva, y simplemente se siente como una canción que quieres poner a todo volumen con tus amigas». Está muy visto, sí, pero es que un poco más de brío y la canción sería ya ‘Swastika Eyes’ de Primal Scream.

La letra habla sobre un «peligroso tipo de enamoramiento», ante el cual el significado último de «yes baby yes baby yes baby yes» es algo ambiguo. ¿Rendición? ¿Placer absoluto?

Estos tres temas de Madison Beer estarán incluidos en un álbum llamado ‘locket’, que sale a la venta el 16 de enero e incluirá 11 temas. De momento solo se conocen estos 3 títulos:

2.-yes baby

8.-bittersweet

10.-make you mine



