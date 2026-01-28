La electrónica jazz de Stavroz, en Madrid y Barcelona

Stavroz es un cuarteto belga de música electrónica conocido por su fusión de ritmos house y downtempo con sonidos jazzísticos y orgánicos. Formado originalmente por los DJs y productores IJsbrand De Wilde y Gert Beazar, a ellos se les unieron más tarde -primero en los directos y finalmente como miembros de pleno derecho- Maxim Helincks y Pieter De Meester. Todos se reparten las labores de producción electrónica y la interpretación de instrumentos de jazz, principalmente de viento, aunque sus grooves de bajo pueden ser tan adictivos como el de ‘The Wild’, uno de los cortes incluidos en su último álbum.

Precisamente ese ‘Take a Seat’, editado el pasado mes de octubre, es la excusa de la visita de Stavroz a España. El grupo lo presentará en dos fechas en nuestro país: primero, el jueves 19 de febrero, en la Sala MON de Madrid, y después, el viernes 20 de febrero, en La Paloma de Barcelona. El grupo, que se dio a conocer hace una década con singles como ‘The Finishing’ o ‘Gold Town’ -que plasman su estilo a la perfección-, aterriza en nuestro país por primera vez.

Las entradas ya están a la venta en Fever por 26 euros más gastos, con un 7% de descuento para clientes de Revolut, aunque las plazas son limitadas. Además, los conciertos de Primavera Tours pueden adquirirse con el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura. Si sois fans de grupos como Rüfüs du Sol o Adriatique, o en general de escuchar buena música electrónica en vivo con matices cálidos y envolventes, no os lo perdáis.





