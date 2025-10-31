Lady Gaga visita La Paloma de Barcelona… y Florence la versiona

Lady Gaga ha iniciado esta semana su tanda de conciertos en Barcelona; actuó el martes, el miércoles y hoy viernes celebra su concierto de Halloween, en el que se esperan sorpresas, pues toda la era ‘Mayhem‘ y ‘Dead Dance‘ está inspirada en el terror.

Durante el jueves, su día libre, Gaga visitó La Paloma, la mítica sala de fiestas del Raval, para asistir a una fiesta de Halloween privada de YouTube. Allí, Gaga -que llevaba una «paloma» de tocado- bailó ‘Abracadabra‘ y se empapó de los gritos de «y guapa, y guapa, y reina, y reina«, escuchados también en sus conciertos de esta semana.

Conocida por ser la discoteca más antigua de Europa, La Paloma reabrió a finales de 2024, después de haber cerrado en 2006 por problemas de ruido.

🚨 Momento en el que Lady Gaga aparece en el evento de Youtube por Halloween en Barcelona. pic.twitter.com/P9zaKSO9IP — Lady Gaga España (@LadyGagaES) October 30, 2025

Little monsters diciéndole a Lady Gaga guapa y reina en la fiesta privada de MAYHEM Halloween x YouTube en Barcelona pic.twitter.com/S1O4U1Ml9L — Lady Gaga España (@LadyGagaES) October 31, 2025

‼️ Lady Gaga en el evento de YouTube: “Tonight is gonna be TOTAL MAYHEM” pic.twitter.com/EWvOMoA6H3 — Lady Gaga España (@LadyGagaES) October 31, 2025

Las reinas de La Paloma presentes en la fiesta de Youtube junto a Gaga proceden de la fiesta Pluma BCN; con sus organizadores habló JENESAISPOP hace meses.



‘Abracadabra’, por otro lado, ha vuelto a ser noticia esta semana porque Florence + the Machine la ha versionado en la radio, fusionándola con su propia canción ‘Which Witch’ (2015). Por supuesto, Gaga y Florence son viejas conocidas, ya que colaboraron en ‘Hey Girl’ (2016). Florence publica hoy nuevo disco, ‘Everybody Scream‘.

