Madison Beer / locket

Epic Records tiene un diamante en bruto en Madison Beer, pero es evidente que le está costando posicionarla en la industria. Dotada de una gran voz, Madison -neoyorquina de 26 años- no acaba de perfilar un estilo vocal y compositivo propios, por lo que tanto su discográfica como ella parecen conformes con ocupar ese terreno ambiguo en el que algunos artistas funcionan más como ecos de otros: como cuando mirabas la portada del debut de Mandy Moore y estabas convencido de que era Britney Spears.

Madison Beer va por buen camino con ‘locket’, su tercer disco, ya que acaba de marcar sus primeros top 10 en Estados Unidos y Reino Unido, e incluso ha logrado un buen dato en España (donde actuará en mayo). Parece que, como Sabrina Carpenter, Beer está a punto de caramelo de su propio «breakthrough», labrado durante casi una década, por cierto: fue en 2017 cuando escuchamos su música por primera vez.

- Publicidad -

‘locket’ -tercer álbum de Beer- viene cargado de baladas clásicas a lo Ariana Grande (‘healthy habit’), bops electrónicos (‘make you mine’) y puntuales guiños R&B (‘angel wings’) o pianísticos (‘nothing at all’). En ocasiones, la versatilidad del álbum desconcierta, como cuando de una intro que recuerda precisamente a la Ariana más retro pasamos a un pepinazo electro que podría haber firmado la actual Charli xcx, sin que parezca justificado en absoluto.

El estribillo «yes baby yes baby yes» de ‘yes baby‘ es uno de los momentos destacados de un álbum que incluye otros matices electrónicos, como los del drum ’n’ bass de ‘complexity’, aunque las canciones siguen estando uno o dos peldaños por debajo de sus obvias referencias. ‘for the night’ sería un buen single de la Billie Eilish más acústica, pero es que Billie lo escribiría y cantaría exactamente de la misma manera.

- Publicidad -

Centrado en recrear el sonido de diferentes artistas actuales, el único concepto de ‘locket’ es el de presentar un claro disco de ruptura, del cual Madison extrae diferentes fases emocionales que plasma en las letras: del miedo a estar sola al hallazgo del amor propio (‘locket theme’), pasando por la resignación (‘nothing at all’), el dolor de descubrir que la otra persona ya te ha olvidado (‘you’re still everything’) o la venganza de frases como la contenida en ‘angel wings’: «cuando pienso en ti, digo «descanse en paz»».

Las letras de ‘locket’ están estandarizadas al máximo («How can I expect you to love me when you don’t even love yourself?», canta en ‘complexity’), y las composiciones y producciones, también. El synth-pop ochentero de ‘bittersweet’ está bien hecho y Madison tiene voz suficiente para afrontar una balada gritona como ‘bad enough’ y que salga bien. Quién es ella, personal y artísticamente, sigue siendo un misterio.