Jedet gana el juicio por agresión sexual contra Pérez Santana

Jedet ha ganado el juicio contra el hombre al que denunció por agresión sexual y vejaciones, tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza. La resolución confirma los hechos ocurridos la madrugada del 29 de enero de 2023, durante la fiesta posterior a los Premios Feroz en el Espacio Ebro de Zaragoza, aunque no se han hecho públicos los detalles de la condena.

Según las denuncias, el productor de cine Javier Pérez Santana realizó tocamientos no consentidos y acosó sexualmente a la actriz durante el evento, y también le profirió insultos tránsfobos. El productor fue detenido esa misma noche por la Policía Nacional y quedó en libertad con cargos.

Tras el fallo, Jedet ha reflexionado sobre la dificultad de denunciar, señalando que los procesos son largos y emocionalmente duros. Aun así, ha animado a otras mujeres de la industria audiovisual a alzar la voz frente a situaciones de abuso: «No podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes», ha indicado.

Además, Carmen Jedet ha expresado su decepción con la organización de los Premios Feroz, a la que acusa de haber filtrado su nombre a la prensa pese a que la denuncia se presentó de forma privada, lo que la obligó a refugiarse durante semanas en Madrid para «protegerse».

Jedet afirma que hoy “termina una pesadilla” y que cierra una etapa «muy dura con la tranquilidad de haber dicho la verdad y de haber confiado en la justicia».