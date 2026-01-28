Justin Bieber actuará en los GRAMMYs 2026, sin rencor

Justin Bieber ha sido anunciado entre los artistas que actuarán en la próxima gala de los GRAMMY, que se celebra este domingo 1 de febrero. Bieber, que aspira a Disco del Año por ‘SWAG‘ y suma un total de cuatro nominaciones, no actuaba en los GRAMMY desde 2022.

Aquella fue una gala agridulce para Bieber. Aunque abrió la ceremonia con una actuación de ‘Peaches’ al piano, el artista no se llevó ni un solo GRAMMY de los ocho a los que aspiraba, incluida la misma categoría por la que compite este domingo, Álbum del Año, por ‘Justice‘ (2021), un disco que, la verdad, no se puede contar entre los mejores de su carrera.

La relación de Bieber con los GRAMMY nunca ha sido especialmente cálida: apenas ha ganado dos premios de los 23 a los que ha aspirado, y ambos por colaboraciones, por ‘Where Are Ü Now’ (Mejor Grabación Electrónica/Pop) y ‘10,000 Hours’ (Mejor Dúo Country). Claro que ya son más de los que pueden contar ABBA, Björk o los Beach Boys. Las nominaciones de Bieber ascienden a 27 este año. ¿Aumentarán también sus victorias?

La actuación de Bieber será una de las más esperadas de la noche, junto con las de artistas ya confirmados como Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Clipse o Lola Young. Dos estrellas debutantes, Addison Rae y KATSEYE, subirán al escenario de los GRAMMY por primera vez.

Por otro lado, la organización de los GRAMMY ha revelado el cartel de artistas que actuarán durante el show previo a la ceremonia oficial. Ahí veremos a Zara Larsson -nominada por ‘Midnight Sun’-, Grace Potter, Israel Houghton, Lila Iké, Maggie Rose y Trombone Shorty, entre otros.

Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar parten como favoritos en la gala de los GRAMMY de este domingo. ¿Dará la sorpresa un nombre inesperado tipo Leon Thomas?