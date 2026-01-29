La indirecta de Zayn a Harry Styles: «Espero que las entradas no fueran muy caras»

Tras el luto por Liam Payne, los integrantes de One Direction vuelven a enfocarse en sus carreras en solitario. Liam Tomlinson acaba de lanzar disco, Harry Styles ha anunciado el suyo, Niall Horan estrenará un single el próximo 6 de febrero y Zayn Malik ha iniciado estos días su residencia de conciertos en Las Vegas.

Ha sido en la capital de Nevada donde Zayn ha lanzado una curiosa indirecta a Harry Styles, o eso afirman los fans del artista.

Los elevados precios de las entradas de la gira de Harry Styles, que oscilan entre los 50 y 530 euros, y el polémico sistema dinámico de venta, ha puesto a Harry en el punto de mira, y Zayn no ha desaprovechado la oportunidad para -aparentemente- tirarle un mensaje velado: «¿Quién de aquí es de Las Vegas? ¿Quiénes vienen de otro lugar? Solo quiero daros un enorme agradecimiento por estar aquí conmigo esta noche… espero que los precios de las entradas no hayan sido demasiado altos, ¡de paso lo digo!»

Aunque Zayn no menciona directamente a Styles, a nadie le parecerán casuales sus palabras, ya que ambos fueron compañeros de banda y la coincidencia entre sus declaraciones y la controversia de los tickets de Styles es demasiado evidente.

NME ha señalado que, en comparación con los precios de las entradas de Styles, los tickets para ver a Zayn en Las Vegas cuestan «entre 79 € y 190 euros», si bien existen algunas entradas “Premium” que alcanzan los 400 euros. La entrada más cara de “Reventa Verificada” asciende a algo más de 500 euros.