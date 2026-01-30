RFTW: Melanie Martinez, Sebastien Tellier, Maria Arnal…

Hoy, 30 de enero las novedades discográficas son escasas, aunque interesantes, ya que recibimos nuevos lanzamientos de Sébastien Tellier en clave synth-pop o de Joyce Manor en un estilo indie, así como nuevos trabajos de Dani Dicostas, Yumi Zouma, Joaquina o Shackleton.

Maria Arnal sigue presentando su disco y su nuevo single abre la playlist «Ready for the Weekend», ya disponible en Apple Music. Destacamos también los estrenos -en forma de single— de Parquesvr, MEEK, María Escarmiento o esos L Kan que apelan a Los Javis.

Entre los artistas que han anunciado nuevo disco tenemos que hablar de Melanie Martinez, que ya ha puesto en marcha la promoción de ‘HADES’ con un primer avance, así como del genial Thundercat, además de Miss Grit (en la foto) o Tom Misch, en un ámbito más underground.

También Camellos, Lewis OfMan, Tokischa, Ferran Palau, RATA, Baby Queen o Christine and the Queens lanzan nueva música hoy. Entre los nombres que pueden dar de qué hablar durante 2026 están Los Buenos Valedores, Magalí Sare o NAZZ.

Como siempre, no podemos dejar de comentar las curiosidades del día, y aquí es imposible no mencionar el regreso de A*Teens o la enésima canción dedicada a ‘Barcelona’, en este caso firmada por Paula Koops.

