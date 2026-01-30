O Son Do Camiño sigue sumando nombres a su próxima edición, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Monte do Gozo. La línea principal ya incluía artistas de la talla de Linkin Park, Katy Perry y Dani Martín, conformando el cartel más ambicioso del festival gallego hasta la fecha.

Ahora se suman a la programación nuevos nombres internacionales como Biffy Clyro o Hoobastank -a quienes recordarás por su éxito ‘Reason’-, mientras que Lola Indigo, Leire Martínez, Guitarricadelafuente y Sen Senra destacan entre las confirmaciones nacionales.

Engrosan la nueva tanda de nombres anunciada hoy por O Son Do Camiño figuras de la electrónica como Afrojack, o del indie patrio como Sexy Zebras y Carlos Ares.

Además, el escenario SON Electro Repsol, dedicado a la electrónica, recibe las confirmaciones de Jimi Jules, Patrick Mason, DJ Gigola, Héctor Oaks y Carlita. Los abonos siguen disponibles en la web del festival.