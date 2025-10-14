Katy Perry, confirmada en O Son Do Camiño 2026

Katy Perry no solo actuará en Madrid y Barcelona el próximo mes de noviembre. Hoy anuncia su participación en dos festivales de nuestro país.

La autora de ‘Prism’ estará el 5 de julio en el madrileño Río Babel y también actuará en O Son do Camiño, que se celebra en Santiago de Compostela entre los días 18 y 20 de junio.

Los abonos para O Son do Camiño estarán a la venta el próximo viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía en www.osondocamino.es. El festival compostelano asegura que anunciará mañana otro gran cabeza de cartel, por lo que mañana completaremos esta información.

En las últimas horas, Katy Perry ha sido noticia en la prensa rosa por su supuesta relación con Justin Trudeau, ex primer ministro canadiense.