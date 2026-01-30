Primer vistazo a los looks del biopic de los Beatles

El biopic de los Beatles, compuesto por cuatro películas dedicadas a cada uno de sus integrantes, será uno de los grandes estrenos cinematográficos de 2028. En concreto, será en abril de ese año cuando podamos ver las cuatro cintas protagonizadas por Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr). Sam Mendes es el director de este ‘The Beatles Four-Film Cinematic Event’ que ya esperamos como agua de mayo.

Aunque todavía faltan dos años para el estreno de los biopics, se ha revelado el primer vistazo a las caracterizaciones de sus cuatro protagonistas. El Liverpool Institute for Performing Arts -cofundado por Paul McCartney- ha recibido cuatro postales de Sony Pictures que muestran a Dickinson, Mescal, Quinn y Keoghan recreando los icónicos looks de cada Beatle al que representan.

La peor suerte se la ha llevado Barry Keoghan, no porque su look esté mal -que no lo está-, sino porque los fans argentinos han detectado similitudes entre su caracterización de Ringo Starr y el aspecto del polémico presidente de Argentina, Javier Milei. Aunque más apropiado sería decir que es el dirigente argentino quien porta un look típico de los Beatles.

Sony Pictures ha revelado las imágenes hoy, 30 de enero, una fecha que los fans de los Beatles conocen muy bien, ya que marca el 57º aniversario de su famoso concierto en el balcón de 1969, donde los Beatles actuaron juntos por última vez.