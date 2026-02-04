Pedro Sánchez, un Quijote contra Telegram y el ex de Grimes

«Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos». Así, evocando a ‘El Quijote’, ha respondido Pedro Sánchez a la misiva enviada por Pável Dúrov a todos los usuarios de Telegram este miércoles, a raíz de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El objetivo es protegerlos frente a la “ley de la selva” de desinformación, bulos y odio en la que se han convertido plataformas como Telegram o X.

Sánchez ha denunciado que las redes sociales no deberían salir impunes de difundir desinformación a millones de personas mientras mantienen un enorme control sobre el debate público. Además, ha señalado que Telegram es una red social que potencialmente ha facilitado actividades delictivas relacionadas con abusos o drogas y ha calificado de «propaganda el mensaje enviado por Dúrov a sus usuarios.

- Publicidad -

Según el dueño de Telegram, el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando “normativas peligrosas que amenazan las libertades digitales”, y ha instado a sus usuarios a mantenerse «vigilantes».

Las medidas han cabreado especialmente a Elon Musk, que, en su tónica incendiaria habitual, ha atacado al presidente calificándolo de «fascista totalitario» y de «tirano y traidor al pueblo de España». Además, le ha dedicado el apodo «Dirty Sanchez», término asociado a una práctica coprófila, y los usuarios de X han respondido inundando la plataforma de memes y contenido «brainrot» generado con inteligencia artificial, incluyendo imágenes de Sánchez degradantes, y otras referenciando ‘Dirty Dancing’.

- Publicidad -

Sánchez ha explicado que su propuesta implica que los propietarios de determinadas redes sociales se enfrentarán a responsabilidades penales si no cumplen la ley. «Vamos a modificar la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus servicios», ha afirmado. «Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales».

Musk, conocido en el mundo del pop por ser ex-pareja de Grimes -una de las artistas más interesantes de la última década- y padre de sus tres hijos, se encuentra además en el punto de mira por la aparición de su nombre en documentos relacionados con los archivos de Epstein. Por otro lado, el Gobierno español ha criticado duramente el sistema de inteligencia artificial de X, Grok, por facilitar la creación de imágenes de contenido sexual, especialmente contra mujeres.